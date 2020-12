Na zmařené plány divadelníků upozorňují jen poutače v ulicích

Divák se může podívat na jednotlivá představení prakticky kdykoli. Najde si webové stránky své oblíbené scény nebo zaplatí menší poplatek na aktuálně vzniklých internetových platformách, natočí si do správného úhlu obrazovku počítače a může divadelní inscenaci zhlédnout. Ale co herec? Ten bude čekat, až na něj přijde řada.

Divadla se přesunula na internet, kde vysílají svá představení. Diváci nejvíce sledují Dejvické divadlo Číst článek

Nová divadelní realita roku 2020 zrežírovaná pandemií nového koronaviru je tady. Jestliže během jara a léta byla tato inscenace trošku úsměvná, trošku hravá a divák věřil v happy end, podzimní a zimní nastudování se blíží k absurdnímu dramatu.

Život se do českého divadla nevrací a tak tomu bude minimálně do konce února příštího roku. Naznačuje to dohoda radních Hlavního města s řediteli Prahou zřizovaných divadel. Důvodem je nejen pandemie nemoci covid-19, ale podle radní Hany Třeštíkové (Praha Sobě) i nepředvídatelnost vládních rozhodnutí.

Prázdniny nebudou

Na kolik město zavření divadel vyjde, není v tuto chvíli jasné. Divadla přijdou o příjmy ze vstupného, zároveň se ale sníží běžné výdaje. Divadelníci ovšem svým divákům slibují, že nebudou mít tradiční divadelní prázdniny a sezonu pojedou i během července a srpna.

Ale kdo ví.

Program COVID-kultura poběží do prosince. Studentů nebo městských divadel se zřejmě dál týkat nebude Číst článek

Existenci populárních pražských divadel připomínají barevné billboardy podél chodníků a náměstí v centru metropole. Je jich poměrně hodně a nejdou přehlédnout. Každá scéna se na svůj program snaží každoročně upozornit známou hereckou tváří na plakátu či nápaditým sloganem. Díky tomu se teď cestou na nákup nebo do práce můžete se vzpomínkou na divadlo alespoň setkat.

Připomenete si, že v říjnu měla být premiéra nového nastudování adaptace románu Vojna a mír, opodál se dočtete, že na scénu se měl na jaře vrátit oblíbený muzikál Balada pro banditu. A třeba si i pomyslíte, že by bylo fajn představení sledovat spolu s jinými diváky v sále, zavrtět se na polstrované sedačce, když hra ztrácí dech nebo si po představení zajít na skleničku.