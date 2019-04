Šelmy znovu v přírodě?

Nikdy před medvědem neutíkejte, je rychlejší než člověk. I této informace se dostalo obyvatelům obce Krásná na Frýdecko-Místecku v místním oběžníku. Medvěd se totiž do této obce vrací opakovaně. A není to až zas taková výjimka, jak by se možná mohlo zdát.

Komentář Praha 11:15 9. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít