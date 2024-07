Dluhová spirála. Unikne jí Česko?

Pomalu se rozjíždí druhá polovina roku, a to už je možné říct, jak na tom letos jsou jednotlivé evropské země se státním rozpočtem. Dobrá zpráva je, že Česko už nepatří do skupiny těch nejhorších. Počátkem roku se výrazněji zvýšil státní dluh v Belgii, Rumunsku, v celém Pobaltí i všech zemích Visegrádu – a teď to přijde – s výjimkou Česka.

Komentář Praha 16:30 24. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít