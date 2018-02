Do vlády s ANO ano, ale...

Ale zároveň mu přisoudilo do funkce nejbližšího zástupce Jiřího Zimolu, který vstup do vlády s hnutím ANO prosazuje a opakuje, že dokud není Andrej Babiš odsouzen, je třeba na něho pohlížet coby na nevinného. V tom je Zimola zajedno s prezidentem, ale nesouhlasí už s radou hlavy státu, aby strana neusilovala o přímou účast v kabinetu ministrů, ale požadovala za podporu náměstkovská křesla.

Zadní vrátka

To je totiž podle Zimoly nepoctivý obchod za prebendy a posty a ČSSD má buď do vlády řádně vstoupit, anebo zůstat v opozici. Nový předseda Hamáček od v úvodu citovaného výroku nic podstatnějšího zatím neřekl.

A ví, že zadání vůdčímu tandemu od přerušeného sjezdu je dvojaké – s ANO a dalšími, tedy nejspíš s KSČM, se o věci mluvit má, ale s výhradami, že vládu nesmí podporovat hnutí Svoboda a přímá demokracie a ANO nemá do kabinetu nominovat trestně stíhané osoby. A zase nebylo hlasováno o návrhu, podle něhož by ČSSD do vlády s trestně stíhaným členem vstoupit nesměla.

Takže si vlastně nechala pootevřená zadní vládní vrátka. A to i s Andrejem Babišem a jeho problémy. Neboť on se aspoň zatím premiérství vzdát nehodlá. A nyní má opět o něco více času, protože případné rozhodnutí sociálních demokratů bude muset schválit členská základna. Ať už referendem, které zatím nemá pevnější obrysy, anebo při sjezdovém pokračování počátkem dubna.

Role v prezidentské partii?

Pokud by ČSSD nějakým způsobem spolkla Babišovo stíhání a mimochodem i komunistickou podporu, s odkazem na bránění okamurovcům, pak je ovšem ještě otázkou, co by si za to měla říct. A ovšem i jaká ministerstva by jí Babiš byl ochoten přepustit. Neměly by to asi být jen okrajovější resorty.

Ale sociální demokraté netahají za příslovečný delší konec provazu, to by po svém boku aspoň museli mít prezidenta. Jehož Babiš samozřejmě stoprocentně potřebuje a vyšel by mu do jisté míry vstříc. Ale Miloš Zeman aspoň na sjezdu nevyhlížel, jakoby chtěl zrovna pomáhat ČSSD. Ale jen jí Babišovi nahnat do nebezpečné náruče.

I to může být jen součást nějaké zatím neviditelné taktiky. Neboť jednu věc si je třeba uvědomit – ve chvíli, kdy prezident jmenuje vládu, která tentokrát už dostane důvěru sněmovny, ztrácí nad Babišem moc.

Možná tedy přemýšlí, jak si ji aspoň trochu udržet. A třeba by v tom sociální demokraté mohli hrát nějakou roli. I když na nich jinak prezidentovi valněji nezáleží.