Ve sněmovních kuloárech i ministerských kabinetech se v posledních dnech a týdnech intenzivně vymýšlí, jak ještě do říjnových voleb zavést v Česku plnohodnotný a především funkční institut zaměstnaneckých akcií. Jde o něco, po čem startupy a podnikatelé volají už dlouho a co tady dávno mohlo být. A je tak nějak symbolické, že současná pravicová vláda to dosud nedokázala zařídit. Komentář Praha 6:30 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dočkáme se někdy zaměstnaneckých akcií? | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Že je nutné, aby firmy v Česku mohly svým zaměstnancům nabízet své akcie, a ani jedna strana na tom nebyla bitá, se ví už dlouho.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Luboš Kreč: Dočkáme se někdy zaměstnaneckých akcií?

A ví to i premiér Petr Fiala (ODS) – ostatně, když před více než třemi lety nastupoval do funkce, dala si to jeho vláda do svého programového prohlášení.

Později to Fiala i mnozí další čelní představitelé státu opakovaně zmiňovali, když vykreslovali Česko jako potenciální evropskou byznysovou a technologickou křižovatku.

A přesto, že jde o téma, nad kterým panuje shoda i s opozicí a kvůli němuž by hnutí ANO ani Tomio Okamura (SPD) neroztáčeli svůj obstrukční cirkus, zdejší startupy na zaměstnanecké akcie pořád čekají.

Jinde to jde, u nás zas jen čekáme...

Proč? Protože Parlamentem ČR prošla akorát podivná, nefunkční slátanina, která situaci nijak neulehčila. Tedy žádná ucelená a přehledná podoba tohoto institutu, který už funguje v řadě zemí a který by stačilo okopírovat.

Toho nikdo nebyl schopný, ačkoli k tomu mnozí podnikatelé a podnikatelky vyzývali. Dokonce prosili, že jestli má kabinet udělat jen jednu byznysovou úpravu, ať je to tahle.

3:03 Internet zažívá rozmach finančních influencerů. ‚Musí splňovat určité podmínky,‘ upozorňuje ČNB Číst článek

Teď se na poslední chvíli úředníci i politici snaží situaci zachránit. Jenže ministerstva průmyslu a financí, kterým velí političtí konkurenti, se už hádají, kdo úpravu zajistí, a startupová scéna, která po zaměstnaneckých akciích touží nejvíc, se už raději smiřuje s tím, že ani tento nekonfliktní, jednoduchý, ověřený a funkční bod zas nepřijde.

V čem spočívá kouzlo zaměstnaneckých akcií? Především v tom, že dá šanci mladým firmám, které ještě nemají peníze na rozdávání, k sobě přitáhnout perspektivní zaměstnance.

Sice jim nedají obří plat, nabídnou jim ale malý podíl ve firmě, který se časem, když vše půjde podle plánu, může proměnit v multimilionové a vlastně i miliardové jmění.

Důležitý nástroj pro růst malých firem

Důležité přitom je, jak a kdy se tyto akcie a jejich nabytí daní či jak se vlastně distribuují mezi zaměstnance. V zemích, které mají rozvinutou startupovou a technologickou scénu, jako jsou USA, Izrael či Estonsko, moc dobře vědí, jak užitečný a prostý nástroj to je. Stačilo se proto inspirovat, vláda na to měla více než tři roky. Nic neudělala.

26:00 Češi se podceňují, Američané se nacpou všude, Izraelci jsou odvážní. Miliardář Fryc popsal, co brzdí startupy Číst článek

Jestli se situace do voleb zlepší, je teď otázka. Možná se to stihne a pro zdejší podnikatelskou scénu a její další rozvoj by to byla skvělá zpráva, protože se na základě mnoha zkušeností ví, že to je cesta, jak ji rozhýbat, jak do ní dostat dynamiku, jak ji zkrátka zlepšit.

Ovšem ať tento příběh dopadne jakkoli, zaměstnanecké akcie jsou a zůstanou ukázkou toho, jaké zbytečné chyby vláda Petra Fialy dělala a připravila se jimi o podporu u těch, kteří jí fandili, volili a měli od ní nikoli přehnaná, ale vlastně velmi uměřená očekávání.

Autor je zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch