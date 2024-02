Dohady kolem příštího osudu generála Zalužného

Americká televizní stanice CNN, která si tenzí mezi Zelenským a Zalužným, podobně jako jiná velká zahraniční média, všímá už dlouho, dokonce přišla se zprávou, že podle jejích zdrojů bude Zalužnyj odvolán už o tomto víkendu. Nebylo by tedy nic divného, kdyby v okamžiku, kdy tento článek čtete, Valerij Zalužnyj už v čele ukrajinské armády nestál. Komentář Praha 16:30 4. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Během údajného pondělního setkání prezidenta s nejvyšším armádním velitelem měl Zelenskyj svému původně velmi oblíbenému vojákovi nabídnout jinou funkci, ale Zalužnyj odmítl.

Ostatně mluvíme-li o někdejší oblíbenosti Zalužného v Bankovní ulici, kde sídlí prezidentská kancelář, měli bychom připomenout, že to byl právě ukrajinský prezident, kdo generálovi svého času rozmluvil záměr odejít do civilu a s armádou se navždy rozžehnat.

Pak ale přišla loňská nezdařená ukrajinská protiofenziva a velmi tvrdý Zalužného výrok v rozhovoru pro britský Economist, kde zasloužilý frontový bojovník řekl, že válka zašla do slepé uličky a že zatím není jasné, jak z ní vybřednout. S tímto hodnocením Zelenskyj rozhořčeně nesouhlasil a oheň byl na střeše.

Co si vrabci cvrlikají

Přičteme-li k tomu prosincové průzkumy veřejného mínění, které prezidentovi přiřkly 64procentní oblibu, zatímco stále populárnějšímu generálovi 88procentní, je zcela jasné, že vztahy obou mužů nemohou být příslovečně zalité sluncem.

Ostatně kdo ví, jak by se tato statistická čísla promítla do jarních prezidentských voleb, kdyby s ohledem na válku nebyly zrušeny…

A aby se to nepletlo, do celé téhle šlamastiky se v týdnu vložil náčelník ukrajinské vojenské rozvědky Kirillo Budanov, který volně pohovořil na téma nutné technologické obměny celé armády.

Čímž jen posílil cvrlikání vrabců na kyjevských střechách, že právě 38letý generál a představitel nastupující generace ukrajinského armádního důstojnictva se má stát Zalužného nástupcem.

Během těchto nebezpečných hrátek se na ukrajinských sociálních sítích ozvaly střízlivé hlasy, doporučující politikům, aby řídili stát a nepletli se do řízení armády, zejména v časech tak osudových. A stejně tak by vysocí představitelé armády neměli pošilhávat po nejvyšších státních funkcích – na to bude dost času, až válka skončí.

Autor je komentátor Českého rozhlasu