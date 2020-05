Aféra Dominica Cummings odhalila slabiny premiéra Borise Johnsona

Skutečnost, že před mikrofony a kamery předstoupí „šedá eminence“ premiérské kanceláře, byla pro mnohé překvapením i přes rozhořčené reakce na prosáknutí zprávy, že tento vlivný muž a spoluautor nařízení omezujících pohyb Britů během platnosti stavu nouze tato nařízení sám bezohledně porušil.

Jan Jůn: Aféra Cummings odhalila slabiny premiéra Johnsona

Koncem března – místo setrvání doma, jak vláda nařizovala – odjel automobilem na 400 kilometrů vzdálenou otcovu farmu u města Durham. Nikoliv sám, ale s koronavirem zjevně nakaženou ženou a čtyřletým synkem.

Prý aby se tam v karanténě v oddělené chalupě izoloval a zároveň předal starost o synka neteřím, neboť on, dodejme jeden z nejvlivnějších mužů v zemi, „neměl možnost“ zařídit rodině karanténu v Londýně.

Po dvou týdnech byl pak navíc viděn nedaleko 50 kilometrů vzdáleného hradu, kam prý si zajel, aby se ženou a synkem „vyzkoušel, zda už může po nemoci a přes problémy se zrakem řídit a absolvovat zpáteční cestu do Londýna.“

Síla protestů

Po vlně kritiky v médiích se Cummingse v nedělním koronavirovém brífinku pokusil hájit sám premiér. To vyvolalo, prý po protestech voličů, výzvy dvacítky konzervativních poslanců, šesti biskupů, lékařů, opozičních předáků a skotské premiérky, aby se jej Johnson zbavil, nebo aby „arogantní“ šéfporadce sám rezignoval.

Cummingsovo pondělní o půl hodiny zpožděné vystoupení trvalo celou hodinu. Pozoruhodný byl jeho umírněný až omluvný tón i v odpovědích na otázky novinářů a zároveň stále opakované tvrzení, že necítí potřebu omlouvat se, neboť „neporušil předpisy, ale interpretoval je na svou situaci“.

Přiznal jedině, že chybil neoznámením odjezdu tehdy už nakaženému Johnsonovi. Vystoupení tedy neuspokojilo, otázky zůstávají a pokračují požadavky vše vyšetřit.

Zklamal pak i brífink premiéra oznamující zahájení vyučování prvních a posledních tříd základních škol a otevření tržišť a prodejen automobilů k 1. červnu. K 15. se vrátí do školy i první a druhé třídy druhého stupně a budou moci otevřít všechny zbylé obchody.

Oznámení jaksi nezabralo a místo očekávaných otázek novinářů zaznívalo, proč premiér Cummingse hájí a nepropustí. Následovaly úsečné odpovědi a údiv novinářů, že na doplňující otázky už jaksi „nezbyl čas“. Škoda!

Bylo by ovšem pošetilé očekávat od Johnsona, že se zbaví své pravé ruky. Tedy člověka, který mu vyhrál brexitové referendum, pomohl odstavit premiérku Mayovou, přemluvil labouristy, aby souhlasili s volbami, a pomohl ovlivnit voliče, aby zvolili konzervativce většinou 80 křesel. Co by si bez něj asi počal?

Síla protestů, zvláště uvnitř jeho strany, kde Cummings a jeho sbor z dřívějších brexitových časů prý už nejsou tak oblíbení jako dříve, ovšem naznačuje, že až příště dojde na nepříjemnou situaci, nemusí to už nerozhodný Boris Johnson zvládnout.

Autor je komentátor Českého rozhlasu