Cummings v BBC. Mediální pomsta vyhozeného poradce, nebo promyšlený krok?

Britská televize BBC odvysílala a do nabídky pro pozdější shlédnutí ve středu zařadila dlouhý politický rozhovor. Asi také proto, že britská politika bude nyní odpočívat, neboť parlament čtvrtkem skončil a bude do 6. září na prázdninách. Jedna z nejzkušenějších komentátorek BBC Laura Kuenssbergová tak ostře zpovídala téměř hodinu Dominika Cummingse, známého téměř každému Britovi. Komentář Londýn 6:29 24. července 2021

Ano, šlo o bývalého hlavního poradce premiéra Borise Johnsona a předtím autora vítězství skupiny brexitářů Konzervativní strany v referendu o odchodu z Evropské unie i následného vítězství ve volbách roku 2019. A před půlrokem na hodinu premiérem vyhozeného.

Cummings nepodepsal mlčenlivost a už dvakrát zveřejnil pár podrobností z časů poradcování. Mnozí však jeho tvrzení odmítali jako „pomstu zhrzeného a zapšklého exporadce“.

Tentokrát šlo o rozhovor před kamerou a Cummings šel až za hranu přípustnosti.

Mediální pomsta?

Mezi jiným dokonce přiznal, že argumenty brexitářů před referendem, včetně oněch 350 milionů „ušetřených pro zdravotnictví“ na volebním autobusu, byly účelové a ne zcela pravdivé.

Navíc prý není dosud jisté, zda brexit byl opravdu správným krokem, což od hlavního stratéga zní pozoruhodně. Dodal, že každý, kdo si je zcela jistý, že to bylo správné, „má v hlavě nedotažený šroubek“. On prý tomu věří, ale „nikdo na světě neví, jestli brexit bude opravdu úspěšný“.

Šokující bylo také konstatování, že hned po volbách se v prostorech premiérského úřadu konaly tajné schůzky poradců a jejich brexitářských sympatizantů. Carrie, tehdy ještě jen snoubenka premiéra, se jich prý chtěla zbavit a nominovat „kompletní klauny“ – a tak oni začali plánovat, jak se Johnsona zbavit.

Prý mezi jiným i proto, že se na premiéra nehodí: „Nemá žádný plán, ani program. Neví, jak být premiérem, jak Whitehall funguje. Má jen agendu: víc autobusů, vlaků a jízdních kol a nejstupidnější tunel na světě do Severního Irska. My jsme jej tam dostali, pouze abychom vyřešili jistý problém, ne proto, že by byl nejvhodnější osobou na vůdce země.“

Na otázku Kuenssbergové, kdo že jsou „my“, kolik jich je, odpověděl Cummings, že jich je několik tuctů, což odpovídá skupině brexitářů ve sněmovně, tedy kolem 35. A Kuenssbergová útočila dál: „A nebylo důvodem, že jste mysleli, že jej budete moci tlačit tam, kam budete chtít?“

Odpověď byla krátká a odzbrojující: „Částečně ano.“

Dalším pozoruhodným útokem bylo Cummingsovo konstatování, že Johnson nejen nechtěl první koronavirový lockdown před rokem v březnu a zdržoval vyhlášení o deset dní, až už nešlo dál zdravotníkům odporovat. Navíc zdržoval i druhý lockdown loni v říjnu a hájil se tím, že „většina umírajících má stejně přes 80, což už je i tak nad přirozenou hranicí úmrtnosti“.

Tolik z Cummingsova dlouhého rozhovoru pro BBC. Trvající mediální pomsta, nebo cílevědomý postup bývalého hlavního stratéga nyní vládnoucích brexitářů zbavit se premiéra? Nyní to ale bude mít ještě těžší.

Autor je komentátor Českého rozhlasu