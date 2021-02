Impeachment Trumpa se mění v proces s Republikánskou stranou

V řízení o impeachmentu, v němž má horní komora amerického Kongresu, Senát, rozhodnout na základě žaloby podané Sněmovnou reprezentantů, zda je exprezident Donald Trump vinen vyvoláním povstání proti Kongresu, bude v centru pozornosti možná více než Trump Republikánská strana. Zatímco je totiž téměř jisté, že se nenajde sedmnáct republikánských senátorů, kteří by pomohli padesátce demokratů Trumpa odsoudit, proces v Senátu bude stranu dál štěpit Komentář Washington 6:32 12. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý americký prezident Donald Trump | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Republikánská strana zažila silné vnitřní turbulence už před útokem davů na sídlo amerického Kongresu 6. ledna, k němuž svými výzvami přispěl právě Trump.

Řada prominentních členů strany podporovala Trumpovy volební lži a nakonec šest republikánských senátorů a 147 republikánů v dolní sněmovně hlasovalo proti uznání výsledků voleb během společné schůze obou komor Kongresu 6. ledna, čímž fakticky podpořili Trumpova ničím nepodložená obvinění, že volby byly zfalšované.

Američtí političtí analytici se shodují, že většina z nich tak učinila ze strachu nebo vypočítavosti, protože Trump získal více než 74 milionů voličů a i po volební porážce bude mít ve straně velký vliv. Jeho podpora pro toho či onoho kandidáta ve volbách do Kongresu za dva roky může být rozhodující.

Trump pravděpodobně odsouzen nebude

Hlasování bylo ale jasným signálem, že se strana štěpí na ty, kdo dále uznávají jako jejího lídra Trumpa, a ty, kteří jsou přesvědčeni, že se strana musí s Trumpem rozejít.

Rozkol ve straně pak podtrhlo i hlasování o impeachmentu ve Sněmovně reprezentantů, v němž demokraty podpořilo i deset republikánů. Když se po zahájení jednání o impeachmentu hlasovalo v Senátu o tom, zda je vůbec proces s prezidentem, který už není v úřadu, v souladu s ústavou, hlasovalo s demokraty pro pokračování řízení šest republikánských senátorů.

Silné pnutí v Republikánské straně vyplavalo na povrch i v několika dalších případech. Vlivný senátor Mitch McConnell, který byl během Trumpova prezidentství hlavou republikánské většiny v Senátu, dal jasně najevo, že nesouhlasí ani s Trumpovým popíráním legitimity voleb a vůbec už ne s jeho rolí v útoku na Kapitol.

Protrumpovští členové dolní komory za republikány se pokusili sesadit z třetí nejvýznamnější pozice mezi republikány ve Sněmovně reprezentantů Liz Cheneyovou za to, že podpořila demokraty při hlasování o impeachmentu, ale neuspěli.

Většina republikánů v dolní komoře na druhou stranu hlasovala proti vyloučení oddané podporovatelky Trumpa Marjorie Taylor Greeneové, která je spojována s konspiračním hnutím QAnon, ze dvou výborů Sněmovny reprezentantů za její extrémní názory. McConnell prohlásil její názory za rakovinu strany.

Nejhlasitějšími kritiky Trumpa ve straně, kteří vyzývají kolegy, aby podpořili demokraty při hlasování o Trumpově vině v Senátu, jsou vedle Cheneyové i další člen dolní komory Adam Kinzinger, bývalý válečný veterán, a také senátor Ben Sasse. Dá se předpokládat, že právě okolo nich se bude formovat proud, který chce stranu obrodit a vrátit k tradičním republikánským hodnotám.

Což nás vrací k probíhající druhé fázi impeachmentu v Senátu. Tím, že demokraté prosadili, aby řízení pokračovalo, bude muset každý republikánský senátor zdůvodnit, proč hlasuje pro, nebo proti obvinění Trumpa. Přičemž republikáni, kteří chtějí Trumpa odsoudit, opakují, že pokud jím vyvolaný útok na Kongres nemá být důvodem pro impeachment, těžko říci, co by jím ještě mohlo být.

Většina republikánských senátorů se bude zřejmě dál skrývat za argumentem, že řízení je podle nich neústavní, přesto se ale budou muset vyjádřit i k meritu věci — tedy k Trumpovým volebním lžím a jím vyvolanému útoku na Kapitol.

Trump sice se vší pravděpodobností odsouzen nebude, a bude mít tak dveře dál otevřené k případné kandidatuře na prezidenta v roce 2024, ale bojové linie ve straně budou definitivně narýsovány.

Kinzinger správně vystihl to, co se v Senátu děje, když napsal v deníku The Washington Post, že impeachmentu čelí vlastně samotná Republikánská strana.

Autor působí na New York University Prague