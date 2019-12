Dva tucty protizákonných činů FBI. Kdo je bez chyby?

Dne 17. prosince zvláštní soudní orgán, který přezkoumává záležitosti zahraniční rozvědky a pracuje v utajení, učinil neobvyklé prohlášení. Veřejně zpochybnil pravdivost údajů, které poskytuje soudům Federální úřad pro vyšetřování, známý pod zkratkou FBI. Tento utajený orgán, mimo jiné, nařizuje odposlech amerických občanů podezřelých ze styků s cizími zpravodajskými službami. Komentář Praha 9:11 30. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký novinář David Sutter se domnívá, že máme co dělat s předběžnou předpojatostí FBI proti Trumpovi. | Foto: Andrew Harnik | Zdroj: ČTK/AP

Právě tato soudní instance v roce 2016 sankcionovala odposlech Cartera Page, tehdejšího poradce prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, a to posloužilo jako první krok k zahájení vyšetřování potenciálního spiknutí Trumpova štábu s Kremlem.

Nyní, po třech letech, hlavní inspektor ministerstva spravedlnosti Michael Horowitz prohlásil v Kongresu, že neexistují skutky, které by ospravedlňovaly takový zásah. Podle výsledku interního vyšetřování pracovníci FBI se prý dopustili kolem dvou tuctů protizákonných činů, když připravovali žádosti o odposlechy.

V případě Cartera Page kupříkladu neuváděli okolnosti, které by dostatečně vysvětlovaly jeho údajně podezřelé chování. Horowitzova zpráva poskytla soudcům záminku k nevídanému veřejnému pokárání.

Provokace ruské FSB?

„Množství případů, kdy podezření zaměstnanců FBI nebyla založena na pravdě anebo byla vyvrácena důkazy, vyvolává otázku, zda byly vůbec pravdivé i jiné dokumenty předložené FBI soudům,“ prohlásil Horowitz. Justiční orgány požádaly FBI, ať do 10. ledna 2020 předloží plán reformy systému přípravy žádostí o odposlechy.

Pro stoupence Donalda Trumpa to byl samozřejmě okamžik triumfu. Liberální sdělovací prostředky poukazují na to, že o nedbalosti a množství pochybení v práci FBI věděli všichni a nic nesvědčí o tom, že tato pochybění mířila specificky proti Trumpovi.

Známý americký novinář David Sutter se domnívá, že máme co dělat s vážným problémem, kterým je předběžná předpojatost FBI proti Trumpovi. „V základech tohoto postoje lze nepochybně nalézt stopu ruské dezinformace, která odpůrce Trumpa motivuje. Mám za to, že existuje dost důkazů a svědectví negativní předpojatosti pracovníků FBI proti Trumpovi, abychom mohli tvrdit, že to bylo záměrné pronásledování lidí kolem něho – ve stejném smyslu, jako svého času byla prokázána úmyslná štvanice proti spolupracovníkům Martina Luthera Kinga. Stálo by za to zjistit, nakolik tento odpor celkově ovlivňuje chování vyšetřovatelů FBI,“ míní David Sutter.

Značná část kompra proti Trumpovi byla založena na falešných materiálech z takzvané Steelovy složky. David Sutter říká: „Od začátku jsem tvrdil, že Steelova složka je provokace ruského FSB a záměrná dezinformace americké veřejnosti. Jsem rád, že se má podezření nyní potvrdila.“

