Šance na odsouzení Trumpa v procesu impeachmentu slábnou

Zástupci Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu slavnostně doručili před několika dny do horní komory, tedy Senátu, text žaloby na exprezidenta Donalda Trumpa, v níž ho viní z vyvolání povstání v souvislosti s útokem jeho příznivců na Kapitol. V dolní komoře hlasovali už v polovině ledna pro impeachment Trumpa všichni demokraté a deset republikánů. Komentář Praha 17:56 28. ledna 2021

Senát se má začít žalobou zabývat v polovině února. Aby Trumpa odsoudil, je zapotřebí souhlasu dvou třetin přítomných senátorů. Což znamená, že pokud by hlasovali všichni senátoři, potřebovalo by 50 demokratických senátorů, aby se k nim přidalo nejméně 17 republikánů.

Několik republikánských senátorů už během řízení o impeachmentu v dolní komoře prohlásilo, že žalobu podpoří.

Zazněl argument, že pokud by nemělo být to, čeho se Trump dopustil v podobě vyvolání útoku na Kapitol i snah zmanipulovat volební výsledky, završeno jeho odsouzením Senátem, těžko říct, kvůli čemu by se pak mělo řízení o impeachmentu vůbec ještě konat.

Impeachment s prezidentem, který odešel z funkce

Pokud se k nim ale nepřidá zatím váhající vlivný vůdce republikánské většiny během Trumpova prezidentství Mitch McConnell, za nímž by se zřejmě seřadili i další republikáni, nebudou jejich hlasy stačit.

McConnell, dříve Trumpův loajalista, přešel po útoku na Kapitol do tábora jeho kritiků. Důležitá je pro něj zejména skutečnost, že Trump by v případě schválení žaloby už nikdy nemohl kandidovat na prezidenta.

Jenže většině republikánských senátorů se zvednout ruku pro odsouzení Trumpa nechce, a to především z taktických důvodů. Trumpa volilo skoro 75 miliónů voličů a ve straně by si udržel nemalý vliv i po případném odsouzení. Řada senátorů přitom bude usilovat už za dva roky o znovuzvolení. Další patří mezi Trumpovy loajalisty a jeho chování zlehčují.

Jako hlavní důvody dosud uváděla většina z těch, co s podporou ústavní žaloby na Trumpa váhají, zejména ten, že by jeho odsouzení dál politicky rozštěpilo Ameriku a radikalizovalo jeho stoupence. Většina demokratů naopak namítá, že jde o obranu americké demokracie, která nemůže jednání, kterého se Trump dopustil, nechat bez postihu. A to ani v případě, kdy prezident už úřad opustil.

Jenže právě skutečnost, že Trump v úřadu už skončil, se postupně stává hlavním argumentem republikánských senátorů proti ústavní žalobě. Senát by se jí prý vůbec neměl zabývat, protože po skončení Trumpova prezidentství je pokračování v řízení o impeachmentu neústavní.

Mnoha republikánským senátorům by zastavení řízení vyhovovalo zejména proto, že pokud Senát o žalobě jednat bude, budou muset veřejně uvést důvody, proč jednání Trumpa nepovažují za dostatečný důvod k odsouzení. A to pak budou jejich političtí odpůrci používat proti nim.

Skutečností je, že USA se ocitají v tomto případě na neprobádaném území. Řízení o impeachmentu s prezidentem, který už odešel z funkce, se zatím nikdy nekonalo. O tom, zda řízení vůbec zahájit, anebo zda je platné, pokud se zásluhou demokratické většiny rozběhne, bude tak muset možná rozhodnout nejvyšší soud.

Obecně se zdá, že šance na úspěšné dovršení impeachmentu Trumpa klesají. V případě, že odsouzen nebude, bude velmi zajímavé sledovat, zda skutečnost, že by Trump mohl znovu kandidovat, se republikánům nevymstí.

Autor působí na New York University Prague