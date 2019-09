Co si o Trumpově odvolání myslí ‚peníze‘? Zůstane, posílí

Dopadne to jako s Billem Clintonem, míní Wall Street. Podle finančníků současný americký prezident Donald Trump pokus o odvolání ustojí tak, jako 42. šéf Bílého domu v 90. letech. Mínění finančníků je v tomto případě obzvláště cenné, neboť oni na základě svých očekávání investují. Na rozdíl od politiků. Komentář Washington 6:29 27. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump na summitu OSN | Foto: Evan Vucci | Zdroj: ČTK / AP

Prohlášení politiků pochopitelně bývají vychýlena přáním, tužbou či zájmem o sběr politických bodů. Pokud se jejich očekávání rozejdou se skutečností, ať už je míní upřímně, či jen „vrtí psem“, nepřijdou ani o cent.

Americké akcie sice na novinku o možném Trumpově odvolání reagovaly poklesem, ale kdovíjak hluboký zase nebyl. Pro finančníky jde prostě o další nejistotu. Jako by nejistot bylo málo.

Nicméně jedna jistota zůstává. Navzdory nejistotám typu americko-čínské celní války nebo možného tvrdého brexitu si americká ekonomika vede stále velmi dobře. Pokud Trumpa neodvolají v rámci procesu impeachmentu, americký lid jej dost možná příští rok ještě nadto zvolí na další funkční období.

Následuj peníze

Více než případné prezidentovy morální poklesky totiž řadové Američany zajímá to, zda a jakou mají práci. A v tomto ohledu jsou zatím nejspokojenější od začátku milénia, jak nedávno zjistil Gallupův ústav ve svém šetření.

Možná, že i Clintonovi Američané jeho aféru s Monikou Lewinskou a následně lhaní před celou zemí snáze odpustili proto, že se tehdy, koncem 90. let, americké ekonomice tolik dařilo. Byť, pravda, Clinton měl oproti Trumpovi tu výhodu, že na pokus o odvolání došlo až po jeho znovuzvolení.

Finančníci z Wall Streetu soudí, že s ekonomikou na své straně Trump před podstatnou částí veřejnosti celou současnou kauzu snáze otočí ve svůj prospěch. Ostatně už s tím začal. Okamžitě se stylizoval jako oběť, na níž je pořádán další „čarodějnický hon“.

Mučednictví sympatie vzbuzuje, to je známá věc. A zvláště tehdy, je-li sledováno s plným žaludkem a jistotou zaměstnaní. Které přece zajistil sám mučedník.

Bonusem „mučedníku“ Trumpovi je to, že se teď bude v médiích více rozmazávat, co vlastně syn Joea Bidena na Ukrajině dělal. Z jeho angažmá ve vedení ukrajinského plynárenského podniku se teprve nyní stala v Americe věc veřejná se vším všudy. To podle Wall Streetu oslabuje právě spíše Bidena, jednoho z Trumpových soupeřů v boji o prezidentské křeslo.

Trump má přitom větší šanci v přímém souboji s Elizabeth Warrenovou než s Bidenem. Warrenovou tváří v tvář Bidenovi nynější kauza posiluje. Tím pádem proto tedy ale svým způsobem i Trumpa.

Wall Street je přesvědčený, že pokud bude nejhůř, Trumpa nakonec podrží Senát. Republikáni jej ovládají a na odvolání prezidenta je třeba souhlas jeho dvoutřetinové většiny. Republikánští senátoři by se hlasováním pro Trumpův konec stříleli do nohy.

Ještě přesněji, číselně, zachycují současnou situaci bookmakeři. Jejichž kursy berou finančníci z Wall Streetu často velmi vážně v potaz. Ostatně i při sázení jde o peníze. Bookmakeři stanovují pravděpodobnost Trumpova konce před vypršením řádného termínu na 22 procent. Před začátkem pokusu o odvolání to bylo čtrnáct procent.

Jenže jak údaj čtrnácti, tak 22 procent je stále výrazně nižší než pravděpodobnost, jakou Trumpovu předčasnému konci bookmakeři připisovali na začátku jeho vládnutí v roce 2017.

Pokud v tomto případě platí ono známé „následuj peníze“, „Follow the Money“, ať už peníze finančníků nebo sázkařů, Trump ve funkci zůstane. A dost možná nejen další rok a něco, nýbrž ještě přes pět let.

Autor je hlavní ekonom Czech Fund