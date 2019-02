Singapurský summit Trumpa s Kimem byl obsahově prázdný. Bude hanojský jiný?

Americký prezident Donald Trump a severokorejský lídr Kim Čong-un se setkají na summitu ve vietnamské Hanoji. Loňská schůzka v Singapuru byla spíše zdvořilostní, od druhého summitu se čeká víc. Vše ale zatím nasvědčuje tomu, že průlom ve vzájemných vztazích se zřejmě konat nebude. Komentář Praha 12:00 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlak se severokorejským vůdcem Kim Čong-un v úterý ráno místního času přijel do vietnamského pohraničního města Dong Dang | Zdroj: Reuters

Zatímco v roce 2017 obě země řinčely zbraněmi, od počátku loňského roku se situace začala zlepšovat. Tání přišlo v době olympijských her v Pchjongčchang v roce 2018. O pár měsíců později Kim uvedl, že KLDR je připravená zastavit raketové testy a zavřít jaderné testovací zařízení.

V dubnu loňského roku se Kim setkal s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a oba prohlašovali, že chtějí mírovou dohodu. Od konce korejské války totiž mezi oběma zeměmi panuje pouze příměří. Hovořilo se také o možné kompletní denuklearizaci korejského poloostrova.

Pak se ovšem začalo smrákat. V období příprav prvního summitu Trump-Kim nastala krátká přetahovaná o kontrolu situace. Kimovi se nelíbilo plánované americko-jihokorejské vojenské cvičení a Trump obvinil KLDR, že to s denuklearizací nemyslí vážně.

Kim se nechce zbavit jaderných zbraní

Situace ukázala dynamiku vzájemných vztahů, kdy se jeden den oba lídři prezentují jako největší přátelé a druhý jsou schopni vzájemných výhrůžek. Podobná nevyzpytatelnost je stabilním prvkem vzájemných jednání.

Po této roztržce se nakonec v červnu 2018 summit v Singapuru odehrál. Byl průlomový tím, že se vůbec uskutečnil, a tak trochu zapadlo, že byl prázdný po obsahové stránce. Od té doby žádný výrazný pokrok ve vzájemných vztazích nepřišel. Na veřejnost se navíc dostala zpráva OSN, podle níž KLDR pokračuje ve svých jaderných a balistických programech.

Pokud nemá nastartovaná spolupráce vyšumět, měl by druhý hanojský summit přinést konkrétnější výsledek. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo ale očekávání od druhého setkání lídrů mírní.

Situace není o nic méně patovější, než byla před pár lety. Kim se nechce zbavit jaderných zbraní, které jsou jeho pojistkou. Trump zase trvá na tom, že sankce uvalené na KLDR potrvají, dokud Severní Korea nezačne se skutečně významným odzbrojením.

Dojde na neurčité sliby

Role obrušovače hran se zhostil jihokorejský prezident Mun s tím, že Jižní Korea může s KLDR ekonomicky spolupracovat. Tyto Munovy snahy obejít americký postoj se neodehrály poprvé a Trump z nich není nadšený. Mun se snaží snižovat napětí. Dohodnul s Kimem bezletovou zónu a zákaz vojenských cvičení v blízkosti vzájemné hranice. Teď si Jižní Korea od nadcházejícího summitu slibuje ukončení války.

V duelu Trump-Kim je za úspěšnějšího považován severokorejský lídr. Podařilo se mu totiž dostat amerického prezidenta k jednacímu stolu, a to i přesto, že KLDR žádné výrazné ústupky v denuklearizaci neudělala. KLDR má zájem jednat, potýká se s vážnými ekonomickými problémy a před pár dny požádala OSN o humanitární pomoc. V konečném důsledku ale americká vstřícnost nemusí být známkou slabosti.

Navenek mají oba lídři velmi podobný styl jednání: je to lavírování mezi rozpoutáním války a totálním odzbrojením, pod tím vším ovšem probíhá Trumpova nezvykle konzistentní linie. Americký prezident chce postupně povolovat šrouby, zřejmě tedy prostřednictvím uvolňování sankcí, za postupné odzbrojování Severní Koreje.

Vybral si dlouhou racionální cestu a nemusí mít trpělivost hrát ji tak dlouho, aby přinesla výsledky. Aby to vše fungovalo, měl by ovšem do Hanoje přinést konkrétní dohodu, která by obsahovala jasný harmonogram denuklearizace, a ne svoje požadavky oprašovat v šuplíku.

Ve hře je několik možných výsledků summitu. Pokud se budou chtít oba lídři skutečně blýsknout, ukončení války patří k pravděpodobnějším scénářům, protože fakticky by nikdo o nic nepřišel, ovšem Trump by tím jednostranně ustoupil bez reálných výsledků v odzbrojení a zhoršil by si vlastní pozici.

Další možností je zahájení transparentní masivní denuklearizace, a té se zase bude bránit KLDR. Zřejmě tedy dojde pouze na neurčité sliby zničení některých testovacích zařízení Severní Koreje, a tím to pohasne.