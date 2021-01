Donald Trump i další populisté jsou nebezpeční. Jak je porážet ve volbách?

Magda Vášáryová si v souvislosti s Donaldem Trumpem vzpomněla, jak ji před volbami v červnu 1990 jeden kolega z hnutí Veřejnost proti násilí líčil plán s Vladimírem Mečiarem: Mečiar nám vyhraje volby a pak ho kopneme do zadku. Paní Vášáryová se zhrozila a oponovala: Jen aby nekopl do zadku on vás. Čas jí dal za pravdu.

