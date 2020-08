Trump vysílá ministra na Tchaj-wan, Peking se chmuří

Na Tchaj-wan se tento měsíc nevypraví jen předseda českého Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Ještě před ním tam dorazí – a to po dlouhé době – člen americké vlády. Konkrétně ministr zdravotnictví Alex Azar. O efektu pádu domina se ještě nedá mluvit, ale řetězení na sebe navazujících událostí nelze přehlédnout. Komentář Washington/Tchaj-pej 8:22 11. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní město Tchaj-wanu Tchaj-pej | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Svého času americký prezident Donald Trump, když chtěl popsat rozdíl mezi významem Tchaj-wanu a pevninské Číny, tak v prvním případě by se prý hodilo přirovnání ke špičce jeho plnicího pera, zatímco ve druhém případě celá Oválná pracovna Bílého domu. Dnes už by možná použil jiný příměr.

Rozdíly, co do významu, v mnoha ohledech sice přetrvávají, zároveň však je zřejmé, že Washington si ve vztazích k vládě v Tchaj-pejí už neklade taková omezení jako dříve.

Loni mohla prezidentka Cchaj Jing-wenová pronést projev na Kolumbijské univerzitě, ale co se týče oficiálních návštěv, je to šest let, co se na Tchaj-wan vypravil některý z vysokých představitelů americké administrativy. A to ještě šlo o šéfovou úřadu pro ochranu životního prostředí Ginu McCarthyovou.

Americko-čínské vztahy

Zhoršování americko-čínských vztahů provázejí menší ohledy vůči Pekingu, jak dokazuje nynější cesta ministra zdravotnictví Alexe Azara. Diplomatické gesto je pečlivě kalibrováno, protože je vysvětlováno zájmem o tchajwanský úspěch ve zvládání pandemie covid-19.

Což by se dalo vykládat jako zdůraznění ryze odborné a nikoli politické roviny. Právě tu druhou však zvýraznil svým osobním posvěcením ministr zahraničí Mike Pompeo, který navíc dodal, že Alex Azar do Tchaj-peje odjíždí s důležitým cílem.

Už cestu samotnou Peking vnímá – stejně jako třeba chystanou návštěvu předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila – velice nevlídně.

A ještě méně se mu musí líbit poznámky amerického ministra zdravotnictví, že Tchaj-wan byl, co se týče přístupu k pandemii, příkladem transparentnosti a ochoty ke spolupráci, což jen dokazuje, že svobodné a demokratické společnosti jsou při ochraně zdraví nejlepším modelem.

Kombinace narážek na úspěchy Tchaj-wanu a naopak na tajnůstkářství komunistického režimu, který zprávy o šíření koronaviru potlačoval, musela Peking popudit, takže následovaly obvyklé vyhrůžky, že na americké chování Čína odpoví „silnými protiopatřeními“.

Rétorická reakce

Jedna věc jsou však hrozby a druhá, jak je naplnit. Pokud by pevninská Čína nyní podnikla nějaké dramatické kroky, mnoho by si nepomohla, protože by tak jen posílila už existující všeobecnou shodu jak v Bílém domě, tak i v Kongresu, že Peking představuje strategického rivala Spojených států a že podle toho je také nutné k němu přistupovat.

Komunistické vedení po povinných řečnických tirádách proto nejspíše raději vyčká výsledku listopadových prezidentských voleb v USA, aby mohlo zvážit, jak na nyní Washingtonem rozehranou tchajwanskou kartu reagovat. Musí totiž vzít v potaz i možnost, že další eskalace by mohla být z čínského hlediska kontraproduktivní.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR