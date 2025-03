Trump není nepředvídatelný chaot. Má plán

„Projekt přechodu k prezidentství v roce 2025“. Tak se jmenuje plán krajně konzervativního think thanku The Heritage Foundation o přestavbě výkonné moci americké vlády v případě, že v prezidentských volbách zvítězí republikáni. Na projektu se tam pracovalo od roku 2022 a cílem bylo do posledního detailu naplánovat, jak se co nejrychleji zmocnit v rámci teorie tzv. „jednotné exekutivy“ komplet celé výkonné moci ve Spojených státech. Komentář Washington 16:30 21. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Tedy obou jejích složek, jak politické části, tak i státní správy, resp. veškerého profesionálního státního aparátu, který v Americe čítá skoro tři miliony lidí.

Když se novináři loni během volební kampaně Donalda Trumpa ptali, jestli by jako prezident podle této teorie postupoval, tvrdil, že vůbec neví, o co jde. Napsal to i na své síti Truth Social.

Od chvíle, kdy se stal prezidentem, nedělá den co den nic jiného než přesně to, o čem údajně nic nevěděl.

Přesně podle plánu...

Zavírá jednu státní instituci za druhou, ruší ministerstva, do státní správy vnáší záměrně chaos a mezi úředníky strach ze ztráty zaměstnání. Kromě toho odstraňuje regulace ve prospěch oligarchů a omezuje práva občanské společnosti.

Podle mnoha právních expertů porušují zásahy prezidenta Trumpa principy demokracie a mohly by vést k autoritářství a diktatuře.

Strategie je i za Trumpovým zdánlivě nevypočitatelným žonglováním se cly. Německý týdeník Focus upozorňuje na 40stránkový rozbor amerického ekonoma Stephena Mirana o „restrukturalizaci globálního obchodního systému“ a dodává, že ho Trump skoro přesně kopíruje.

Většina ekonomů totiž věří, že Trump nakonec cla nepoužije, protože by v Americe povzbudily inflaci. Miran je naopak přesvědčený, že je to krátkozraké a nedomyšlené. A říká, že se „změny v měnových kurzech časem téměř zcela vyrovnají celním tarifům“, jako se to už stalo v roce 2018, kdy Trump uvrhl cla na Čínu.

Cla a oslabení dolaru

Cla by se podle Mirana, který je nyní hlavním ekonomickým poradcem Donalda Trumpa, mohla dokonce stát trvalým zdrojem státních příjmů. A to za předpokladu, že USA zvýší svou konkurenceschopnost oslabením dolaru.

Tomu by ale musely napomáhat centrální banky jiných států. Například tím, že by své dobře úročené americké dluhopisy přeměňovaly na de facto bezcenné „century bonds“ se stoletou platností. A jak je k tomu přimět?

Stephen Miron navrhuje, že kdyby se země přátelské vůči USA podrobily těmto americkým ekonomickým a finančním podmínkám, vzala by je Amerika na oplátku pod svůj jaderný deštník. Být to v hollywoodském filmu, říkalo by se tomu nejspíš „výpalné“.

