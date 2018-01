Trh s přívlastky aneb Trump v Davosu

Úvod a závěr ostře sledované řeči by mohl vyřknout kterýkoli z amerických prezidentů za demokratickou stranu, chvílemi se zdálo, že Trump cituje Dalajlámu. Hovořil o přátelství mezi národy, otevřené budoucnosti, osvobození dětí od bídy a strachu. Na konci zas o povinnosti velkého byznysu vůči obyčejným zaměstnancům. Jako by tuto část psala jeho dcera Ivanka. Nebo třeba Bernie Sanders.

Trump pyšný

Pak mluvil Trump coby muž, který cítí, že po roce ve funkci musí obhájit své úspěchy, zejména ekonomické. Ať už to byla jeho oblíbená disciplína holedbání, a nebo jen obrana proti kritice, prezident vyjádřil pevné přesvědčení, že jeho politika nese plody. Jde o radikální seškrtání daní, odbourávání regulací, snižování byrokracie a částečně i ochranu domácího trhu.

Podle Trumpova tvrzení zaznamenává americká ekonomika rychlý růst a burza stačila překonat několik rekordů. Nezaměstnanost padá, v afroamerické komunitě je prý na historicky nízké úrovni.

Tato tvrzení jsou pravdivá, ale vyžadují upřesnění. Vloni se v USA skutečně zvedl hrubý domácí produkt o 2,3 procenta, zatímco o rok dříve to bylo jen 1,5 procenta. Tyto cifry ale kolísají, přičemž průměrné roční tempo od konce krize dosahuje 2,2 procenta, tedy jen o desetinu méně než vloni, kdy už byl Trump prezidentem.

Jeden rok je navíc příliš krátká doba na to, aby se reformy projevily, tím spíše, že nová opatření teprve nabíhají. O prospěšnosti Trumpovy daňové reformy, nejen pro hospodářský růst, ale i pro životní úroveň méně úspěšných Američanů, se v Americe velmi živě debatuje. Na chlubení bude čas nejdříve napřesrok, spíše ještě později.

Amerika není sama

Ještě jiný Trump se objevil, když mluvil o mezinárodní politice. Byla to slova realisty, který chce pro svou zemi to nejlepší a nedělá si iluze o tom, jak to na světě chodí. I tento střízlivější Trump ale mluvil jako někdo, kdo stojí o to, aby ho svět respektoval.

Projev Donalda Trumpa na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, 26. ledna 2018. | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

Využil například příležitosti, aby světu vysvětlil, jak to myslí s heslem Amerika především. Každý politický představitel musí mít podle Trumpa na paměti zájmy své země a svého národa – „Amerika především“ tedy prý neznamená „jenom Amerika“.

Ze všeho nejvíce ale publikum v Davosu zajímalo, co Trump zamýšlí s mezinárodním obchodem. K ironii situace patří, že na straně zastánců volného obchodu patřila v Davosu Čína a Indie, zatímco o americké roli v boji za globální ekonomickou svobodu se pochybuje. Trump například zastavil jednání o některých dohodách o volném obchodu a ještě v pondělí USA zavedly další opatření na ochranu domácích výrobců velkých praček.

Ochrana trhu

Davoský Trump prý je pro volnou směnu, ale nelze mít globální trh, pokud ho druhá strana zneužívá. Konkrétně mluvil o krádežích duševního vlastnictví, neférové podpory průmyslu nebo státem organizovaném pronikání na trh. Šlo nepochybně především o útoky na čínské postupy. Jen protekcionismem ale Trump situaci vyřešit nemůže – jen jednáním.

Druhá výhrada se týká institucionálního zajištění volného obchodu. Trump je prý spíše pro bilaterální dohody mezi jednotlivými státy. Z hlediska Spojených států jde o postup možný, protože tamní trh je příliš důležitý na to, aby tamní ekonomika zůstala stranou zájmu.

Možná to ale s tím omezováním svobodného obchodu nebude tak horké. Když vloni britští reportéři navštívili nově otevřený Trumpův hotel ve Washingtonu, zjistili, že většina vybavení pochází z Číny a Mexika. Americké byly jen chipsy na stole.