Donald Trump se vrací z exilu

Máme počítat s Donaldem Trumpem i do budoucna? Tuto otázku měla tak trochu vyřešit jeho první návštěva ve Washingtonu od odchodu z Bílého domu. Bývalý prezident sice nakonec neohlásil svůj úmysl znovu se ucházet o kandidaturu pro příští volby, ale zastavil se těsně před tímto bodem.

Donald Trump jako by se vrátil z dobrovolného exilu a rovnou promluvil před početným spřáteleným publikem America First Policy Instituce, organizace založené na jeho podporu krátce po inauguraci.

Jeho dlouhá řeč se dotkla řady témat, ale nejdůležitější byla asi tato zpráva: za Trumpa bylo líp a Amerika za Bidena prožívá hlubokou krizi. Americká krize souvisí prý s nedostatkem práva a pořádku.

Druhým důležitým bodem bylo ujištění, že pokud by v Americe vládl zákon, byl by prezidentem on, protože, jak zopakoval, v minulých volbách vyhrál on. Ani dlouhý odpočinek tedy nezmírnil jeho přesvědčení o ukradeném vítězství.

I proto je možné se domýšlet, že bývalý prezident hodlá kandidovat znovu. Jsou ale faktory, které mu mohou cestu zpátky zkomplikovat. Jednak zdraví – Trump hovořil bez problémů 90 minut vstoje, ale přece jen mu je už 76 let. Dále je to vyšetřování událostí z 6. ledna loňského roku.

Čím více se o okolnostech útoku na Kapitol ví, tím hůře z toho Trump vychází. A s tím souvisí třetí okolnost. Trump za sebou táhne už příliš velký ranec problémů, a to i na vkus samotných republikánů. Někoho by mohlo napadnout, že lepší by bylo najít někoho jako Trump, ale přece jen jiného.

Dvojka čeká

Jen pár hodin před Trumpem hovořil ve Washingtonu jeho bývalý viceprezident Mike Pence. Příznačně mluvil k publiku mladých konzervativních aktivistů a místo Trumpova ohlížení vzad se spíš snažil naznačit, že on představuje cestu vpřed. A také velmi netrumpovsky mluvil o nežádoucím rozdělení amerického národa, které je třeba překonat.

Pencovou výhodou je, že sice už v Bílém domě jednou byl a je spojen s úspěchy Trumpovy éry. Současně ale není nijak spojen se skandálním dobýváním Kapitolu a nezatížil svou pověst tvrzením o ukradených volbách. Nevýhodou je možná přílišné spojení s Trumpem, i to, že na rozdíl od něj za sebou nemá žádné vlastní hnutí ani charisma.

Okamžik, kdy se čelně střetne s Donaldem Trumpem, se blíží. Vlastně už je tady, každý například otevřeně podporuje jinou političku v blížících se volbách arizonského guvernéra. Toto hlasování možná bude signalizovat i jejich relativní váhu do budoucna.

Trump po Trumpovi

Někteří republikáni se dívají až kamsi za Pence, většinou na floridského guvernéra Rona DeSantise. I on svým zvláštním způsobem současně je i není součástí Trumpova světa. Nahoru se dostal tím, že prezidenta podpořil a získal guvernérské křeslo.

Má k němu blízko i názorově. Občas se tomuto vzdělanému uhlazenému politikovi říká „Trump s mozkem“. Dnes už není slepým Trumpovým následovníkem, evidentně má své vlastní ambice. Zatím spekulace o tom, že by usiloval o republikánskou nominaci, odmítal s tím, že se soustředí na obhajobu úřadu floridského guvernéra, ale pokud uspěje, jeho pozice v republikánské straně to jen posílí.

Mluví se o tom, že proti Trumpovi se ve straně, kterou trumpisté ještě nedávno plně ovládali, zvedá opatrný odpor. Zejména některé nezávislejší osobnosti, případně konzervativní publicisté nebo dárcové, dávají najevo svou touhu obrátit list.

Je ale příznačné, že i náhradní Trumpové, jako je Pence nebo DeSantis, si dávají pozor, aby při pokusu zaujmout jeho místo neprojevili příliš velkou odvahu, protože vědí, že řadoví voliči i místní republikánští aktivisté se zatím z „očarování Trumpem“ neprobrali.

Právě k těmto lidem bývalý prezident mluvil. Vlastně pardon, mluvil k nim jako „budoucí prezident“.

Autor je komentátor Českého rozhlasu