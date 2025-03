Server Politico ve čtvrtek přišel s překvapivou zprávou: čtyři představitelé Trumpovy administrativy měli vyjednávat s členy ukrajinské opozice o možných parlamentních volbách na Ukrajině. Informace přichází v době, kdy vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem jsou značně napjaté, zatímco z Moskvy slyšíme chválu na Donalda Trumpa. Komentář Praha 6:30 9. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump při hádce v Oválné pracovně | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Už před touto zprávou přišli vysocí úředníci Bílého domu s tvrzením, že Ukrajinci jsou unaveni jak válkou jako takovou a úrovní korupce v zemi, tak i Zelenským samotným. Řečeno bylo také, že Američanům by se snáz jednalo s lidmi typu paní Tymošenkové nebo pana Porošenka, kteří prokazují „větší ochotu ke kompromisu“ než Zelenskyj.

Libor Dvořák: Pracuje Trump na výměně Zelenského?

K tomu ovšem dodejme, že v poslední době stále klesající obliba a podpora Volodymyra Zelenského na Ukrajině po událostech v Bílém domě z 24. února opět prudce poskočila vzhůru. Jak ale tvrdí server Politico, Trumpovi zmocněnci Zelenskému přednesli skoro ultimátum: pokud nebude ochoten plně podpořit americký plán na co nejrychlejší ukončení války, měl by na svůj úřad rezignovat.

Bývalá ukrajinská premiérka a významná osobnost oranžové revoluce z roku 2004 Julija Tymošenková okamžitě reagovala na facebooku, kde prohlásila, že „dokud neustane válka, nemůže být na nějaké volby ani pomyšlení“. Tady jen dodejme, že její postoj se opírá o literu ukrajinské ústavy.

Na článek v serveru Politico stejně pohotově reagoval i Zelenského předchůdce v prezidentském úřadu Petro Porošenko. Z jeho vyjádření vyplývá, že podobně jako zástupci strany Julije Tymošenkové Baťkivščina, i jeho vyjednavači za stranu Evropská solidarita se snaží vést „transparentní dialog s americkými partnery tak, aby se podařilo zajistit podporu Ukrajiny oběma hlavními politickými stranami USA“. I on přitom zdůraznil, že také jeho strana je ostře proti jakýmkoli volbám, dokud válka trvá.

A co na to řadoví Ukrajinci?

Dalším možným kandidátem Američanů na úřad ukrajinského prezidenta je bývalý nejvyšší velitel ozbrojených sil Ukrajiny a její současný velvyslanec ve Velké Británii Valerij Zalužnyj. I přesto, že ten se prezentuje jako významný kritik současné Trumpovy zahraniční politiky.

V tomto týdnu v reakci na zmíněný článek prohlásil, že Spojené státy boří zaběhaný světový řád a že Bílý dům „zpochybnil jednotu celého západního světa“.

A co na to řadoví Ukrajinci? Ti mají většinou jiné starosti než volby uprostřed válečné vřavy. Navíc volby, do nichž by je tlačili proradní ruští uchvatitelé a k tomu Američané, které většina obyvatelstva země nutně považuje za zrádce, kteří se spolčili s agresorem.

Autor je komentátor Českého rozhlasu