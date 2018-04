Donutí soud Miloše Zemana jmenovat profesory proti jeho vůli?

Týkalo se to také Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta. Přitom oba pánové prošli řádným procesem, který vyžadují příslušné předpisy. Podpis hlavy státu měl pouze formálně stvrdit, že byly splněny všechny náležitosti, tak jak je požaduje zákon o vysokých školách. Miloš Zeman to v těchto případech neučinil.

Dva ze tří odmítnutých uchazečů o profesorský titul se s tím nesmířili a obrátili se na soud. Ten podle očekávání potvrdil to, co je léta běžnou praxí. Tedy, že kvalitu kandidátů ověřují odborné hodnotící komise a vědecké rady vysokých škol. Jejich závěr by pak mělo respektovat ministerstvo školství.

Právě ono podává prezidentovi republiky návrh na jmenování profesorů. Ten svým podpisem celý proces završuje.

Není tedy osobou, která by se ho měla aktivně účastnit a jednotlivé kandidáty hodnotit. Přesto Miloš Zeman žádosti nevyšel vstříc. Odůvodnil to určitými morálními výhradami ke zmiňovaným pánům. Svůj postoj nezměnil ani po naléhání ze strany představitelů vysokých škol a ministerstva.

Nyní ho k pozitivnímu přístupu ke jmenování profesorů de facto vyzval soud. Není však příliš pravděpodobné, že na to hlava státu bude slyšet.

Zeman může odmítnout

Názorně to dokládá reakce prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka na sociálních sítích: „Abych zklidnil radostí rozdychtěné pražské novináře. Verdikt soudu pouze vrací věc Fajt-Ošťádal k novému projednání panem prezidentem.“

Z toho se dá vyvodit, že nové projednání dospěje ke stejnému výsledku. Tedy, že prezident republiky jmenovací dekrety nepodepíše, byť pro tento krok bude jen těžko hledat oporu v zákonech. Soud sice ve svém rozsudku připouští, že hlava státu může odmítnout, pokud dospěje k závěru, že uchazeč neprošel řádným procesem, nebo tento proces vykazoval vady.

Nic nenasvědčuje, že by tomu tak bylo v těchto případech. Přesto se může Miloš Zeman pokusit poukazovat u jednoho z kandidátů na jeho údajné kontakty s komunistickou státní bezpečností. U druhého může hovořit o jeho údajné snaze vylepšit si vlastní příjem pomocí sponzorského daru. I když jsou to jen záminky, může jejich prostřednictvím odmítnout dekrety podepsat.

Zkrátka bylo by naivní počítat s tím, že by se Miloš Zeman podřídil rozhodnutí, které se mu příčí. Byť by hlava státu měla respektovat pravomocné verdikty soudu, neexistují účinné páky, jak ho k tomu donutit.

Tím spíše, že je v Česku zavedenou praxí různě ohýbat zákony takovým způsobem, že to odporuje logice a zavedeným zvyklostem. Není proto důvod počítat s tím, že by tomu tentokrát bylo jinak.