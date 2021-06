Dostavba Dukovan. Jak lvové bijem o mříže

Nový reaktor v Dukovanech se dostaví v roce 2036. Tak zní hlavní dogma energetické politiky a jako správný článek víry se v čase nemění. Poprvé termín zmínil ministr průmyslu Jan Mládek roku 2014. Naplánoval, že se během následujících jedenácti let stavba připraví, zajistí se financování a vybere příslušná dodavatelská firma. Roku 2025 se začne stavět a za dalších jedenáct let bude všechno hotovo. Komentář Praha 6:29 19. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ministr Karel Havlíček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dnes, sedm let po Mládkovi, přichází vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) s trochu upraveným návrhem. Příprava poběží jen osm let, stavět se tedy začne v roce 2029, ovšem tempo stavebníků bude také rychlejší a dogma o dokončení reaktoru v roce 2036 stále platí.

Ministr Havlíček je znám svou výkonností a člověk musí jeho rozhodnost vždy znovu ocenit. Finský reaktor Olkiluoto-3 se stavěl 16 let, než letos na jaře zahájil zkušební provoz. Francouzský reaktor Flamanville-3 bude dokončen za dva roky rovněž po 16 letech výstavby. Čechům ale stačí polovina toho času.

Možná to zvládnou a ukážou Finům či Francouzům, jak se to dělá. Zůstává jenom určitá míra nejistoty o tom, co se dělo posledních sedm let, které dělí publikaci Mládkova plánu od jeho oprášení za Havlíčka.

Tuzemští politici a energetici museli odstranit dvě vážné překážky. Nejdříve se hledal investor, který by stavbu zaplatil. Dnes už se ví, že cenu uhradí budoucí spotřebitelé ve vyšší ceně elektřiny.

Jiného pohledu na svět nejsme schopni

Poté bylo třeba zajistit strategickou bezpečnost stavby. Po dlouhém váhání a po špionském dramatu ve Vrběticích nakonec vláda vyloučila ze zájemců o stavbu čínské a ruské firmy.

Proti třem zbývajícím uchazečům už nejsou žádné námitky. Je možné, že příští vláda záhy po volbách rozjede stavební přípravy rychlejším tempem, málokdo by však vsadil na to, že nepřijde zase nějaká další komplikace.

Na celém případu je nejzajímavější otázka, proč žádná překážka neodradí český stát, aby v projektu pokračoval, a proč musí být hotov právě do roku 2036.

Politici a energetici nabízejí následující vysvětlení. V tom roce bude nutné odpojit některé z reaktorů, které dnes zásobují tuzemskou síť.

Česká spotřeba energie patří k nejvyšším v Evropě a pokud jí nebudeme mít dost, tak nebudou vyrábět továrny, na sídlištích se nebude topit a tak dále. Pomalu se začnou vypínat uhelné elektrárny, a tak je pro nás atom vlastně jediným řešením.

Zdrželo se nejen rozhodnutí o stavbě dukovanského reaktoru. V minulosti zamrzli i ti, kteří rozhodují o budoucnosti energetiky. Svou velkou spotřebu musíme krýt z velkých zdrojů – jiného pohledu na svět nejsme schopni.

O alternativních řešeních problému roku 2036 se nemluví a nebude se o nich mluvit, dokud všichni nade vší pochybnost nepochopí, že se reaktor v Dukovanech opravdu včas nespustí.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy