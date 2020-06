Dovolenou nám může zkazit nejvíc koronavirus v naší hlavě

Pro to k moři jet mluví touha, kterou asi pociťujeme po měsících podivného koronavirového života téměř všichni. Touha vrátit náš svět ke stavu, v němž byl před vypuknutím pandemie a který nám stále v mnoha ohledech chybí. Jet k moři, cestovat, je přitom jeden z největších výdobytků 30 let naší svobody, našeho mírného zbohatnutí v mezích možností České republiky.

Proti cestě k moři mluví jakési vlastenecké hledisko, kdy svým prázdninovým pobytem tady v Česku můžeme trochu zachránit českou turistiku, která je z celé ekonomiky po koronakrizi na kolenou vůbec nejvíc. Tohle nadšení ale hodně zchladil sám premiér Andrej Babiš, který nás občany sice vyzýval, abychom o prázdninách zůstali v Česku, ale sám bere rodinu na dovolenou k moři do Řecka.

Dovolenou si zase užít

Vedle vlasteneckého je tu ale i hledisko koronavirové. Co když tam na pláži budou Britové, Švédové, nebo Italové? Jedna nejmenovaná cestovní kancelář slibuje, že když pojedete k moři s ní, tak se ve vybraných destinacích u moře s nikým jiným než s Čechy nesetkáte.

To zní sice lákavě. Ale kdyby člověk dovolenou řešil jen z hlediska rizika koronavirové nákazy, tak by bylo daleko lepší jet někam, kde budou jen samí Slováci. Protože na Slovensku je koronaviru mnohokrát méně než v Česku. Ale co když si naopak ti Slováci budou u toho moře odsedávat od nás Čechů?

Toto koronavirové dilema zcela nemizí ani při dovolené v Česku. Představte si situaci, kdy jste někde na zámku a najednou tam přijede autobus plný Italů nebo Španělů. Nebo zájezd horníků z Ostravska, kde je dnes české epicentrum nákazy.

Úplně nejlepší variantou je proto přestat takto přemýšlet. Starat se sice více o hygienu, neriskovat přespříliš, ale nabrat při dovolené síly, zvýšit si imunitu a fyzičku pobytem v krásné přírodě a je celkem jedno, jestli u moře, nebo v českých horách, či lázních. Prostě si prázdniny a dovolenou zase užít. Tak jak si člověk dovolenou užíval, když ještě slovo koronavirus vůbec neznal.

Autor je komentátor Deníku