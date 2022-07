„Kdybych byla na jeho místě, odpovědnost bych vyvodila minimálně v té míře, že bych nekandidovala v dalších volbách,“ tato slova pronesla v rozhovoru pro pondělní Lidové noviny předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na adresu šéfa pražské organizace strany, europoslance, zastupitele a kandidáta do zastupitelstva Jiřího Pospíšila. Komentář Praha 6:30 6. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Pospíšil, předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, u vzpomínkového místa pro Medu Mládkovou v Museu Kampa | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tak se zdá, že soupis politických obětí policejní akce Dozimetr ještě nemusí být definitivní. Žádný div. Od špiček Starostů a nezávislých, TOP 09 i ODS sice slýcháme, že jde pouze o komunální kauzu, jako byla brněnská Stoka, v níž se smočilo hnutí ANO, ale baštit jim to i s navijákem by byla chyba.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lukáš Jelínek: Soupis politických obětí kauzy Dozimetr ještě nemusí být definitivní

Nejde o to, kdo všechno byl zadržen a kdo nejspíš stane před soudem. Jakkoliv orgány činné v trestním řízení šetří aktivity skupiny v čele s lobbistou Michalem Redlem v pražském dopravním podniku, Všeobecné zdravotní pojišťovně a na správě středočeských silnic, lidé Redlova ražení mívají širší záběr a diář plný telefonů na vlivné politiky.

Redl například již před lety konzultoval obsazení pražských městských firem s čelným reprezentantem Starostů a nezávislých Stanislavem Polčákem. Odposlechy zaznamenaly i jeho šifrované volání s dnes už bývalým ministrem školství Petrem Gazdíkem.

Jak šel čas s ‚Mišákem‘ Redlem: od Krejčířova bílého koně k nesvéprávné hlavě zločinecké skupiny Číst článek

Politici občas dostávají mobily pro šifrovanou komunikaci od státu. Polčák s Gazdíkem je obdrželi od soukromé firmy a dodnes nevysvětlili, kdo za ně platil nemalé účty. A jelikož oba otcové zakladatelé Starostů pocházejí stejně jako rodina Redlů ze Zlínska, bude se mít STAN co otáčet, aby se zbavil pověsti hnutí, jemuž kmotři stáli už u kolébky.

Problematický poradce

Jiří Pospíšil z ničeho nekalého viněn není. Ovšem jeho poradcem, volebním manažerem a kolegou z orgánů Nadace Jana a Medy Mládkových byl Jiří Fremr. Ten Jiří Fremr, jemuž rozveselený Michal Redl na jakémsi večírku povídal: „Já ti říkám, Jirko, žádný strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást.“

Přestože Markéta Pekarová Adamová tvrdí, že Fremr byl v TOP 09 vždy jen řadový člen, o jeho politické obratnosti nemůže být pochyb. Kdysi ostatně předsedal Mladým konzervativcům.

Obviněný v kauze kolem Hlubučka se přiznal ke korupci. Popsal, jak celá skupina fungovala Číst článek

Jeho ambice však uťalo v roce 2010 násilí v opilosti – za těžké ublížení na zdraví vyfasoval dvouletou podmínku a později byl ještě popotahován za křivé obvinění, které vznesl vůči napadenému. Pak zamířil do politického zákulisí. V něm to táhl s Pospíšilem, jehož bych poeticky nazval „dveřníkem“. Tedy politikem, který otevírá dveře do salónů i lidem z temného polosvěta.

Kdyby už nikde jinde, tak právě zde příběh o pouhé komunální kauze začíná drhnout. Redl si rozuměl s Polčákem a Gazdíkem, Fremr pracoval pro Pospíšila, Jiřího Švachulu, klíčovou figuru brněnské Stoky, zase přivedl Jaroslav Faltýnek.

Vrcholní politici by neměli trpět za skutky, které sami nespáchali, ale za špatný výběr spolupracovníků. Kdo ví, kdy, kde a před kým se tito všetečkové oháněli jejich jmény?

Zevrubný úklid

Paní Pekarová Adamová prý již před lety osobně Pospíšilovi důrazně doporučovala, aby s Fremrem nespolupracoval. A dodává k tomu: „Pan Pospíšil nese plnou zodpovědnost za svůj personální výběr a za to, že za ním stál.“

Šéfka TOP 09 má jistě hlavu plnou i jiných starostí. Preference strany jsou na mizině a co chvíli jí nakládá také architekt topky Miroslav Kalousek. Vládní koalice není s to uspokojit ani spoustu pravicových voličů, o těch ostatních nemluvě.

Přesto by si Markéta Pekarová Adamová stejně jako předseda STAN Vít Rakušan měli najít čas na interní úklid. Jinak hrozí, že fráze o rychlém vyvození politické odpovědnosti jdoucím ruku v ruce s lepší politickou kulturou, budou muset opakovat tak často, až i jim to bude protivné. Kdo si kdy zadal s kmotry, kmotříčky a jejich družinou, by měl být na hodně dlouho postaven mimo hru.

Autor je politický analytik