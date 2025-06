Dozvuky Pavučiny

Tisíce kilometrů od ukrajinské hranice a do naprosto nedostupných míst přestěhovalo ruské ministerstvo obrany stroje, které „přežily“ operaci Pavučina, při níž ukrajinská tajná služba zlikvidovala Moskvě zatím nejasný počet strategických strojů. Komentář Kyjev/Moskva 6:30 8. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinská armáda podnikla v neděli nálet bezpilotních letounů na základny strategických letadel v hloubi ruského území (ilustrační foto) | Foto: Oleksandr Ratushniak | Zdroj: Reuters

„Trezorem“ pro ruská strategická letadla se stal Čukotský autonomní okruh a jeho administrativní centrum, město Anadyr. I po týdnu se o nečekaném a nevídaném ukrajinském útoku na srdce ruské armády – strategické letectvo – stále mluví.

Byl to masivní útok zřejmě desítek, ale možná stovek dronů, zkompletovaných přímo na ruském území, které byly poté odpáleny například z atrap dřevěných zahradních domků naložených na automobilové návěsy.

Odhady způsobených škod se různí. Ukrajinské ministerstvo obrany mluví až o 40 procentech ruského strategického letectva, americké tajné služby o 20 konkrétních strojích, zato ruské velení o pouhých 6 zasažených letounech, které jsou prý jen poškozené a půjdou opravit. Dronové obrazové záznamy ovšem vypovídají o něčem docela jiném.

Přičteme-li k tomu útok na Kerčský most, jehož pilíře po stranách nejvyšší plavební části mostovky zasáhlo ukrajinské dálkově řízené ponorné plavidlo, a záškodnické útoky na dopravní infrastrukturu v blízkosti rusko-ukrajinské hranice, jde o možná nejpůsobivější ukrajinský úder za celou už tři a půl roku trvající válku.

Ukrytí přinejmenším některých zbylých strategických letounů doslova v horoucích peklech čukotské základny Anadyr na opačném konci země, kam kupříkladu nevede žádná silnice, je ovšem důkazem toho, jak vážně Rusové tento husarský ukrajinský kousek berou.

Jak tedy hodnotit výsledky této v mnoha ohledech efektní operace? Uplynuly teprve tři měsíce od hádky Zelenského s Trumpem v Oválné pracovně Bílého domu, kde její současný obyvatel ukrajinskému prezidentovi do tváře vmetl, že nemá v ruce žádné karty.

Teď se tedy ukázalo, že kupodivu má. S možná až příliš optimistickými, ale do značné míry oprávněnými výroky přišel ukrajinský letecký odborník Anatolij Chrapčinskij: „Ukrajina celému světu ukázala, že Rusko je ve skutečnosti slabé a nedokáže se bránit ani u sebe doma.“

Psychologická vzpruha

Mnohem znepokojivější a méně triumfální jsou slova již zmiňovaného Donalda Trumpa o rozhovoru s Vladimirem Putinem: „Byl to dobrý rozhovor, ale ne takový, že by vedl k trvalému míru. Putin prohlásil, a to velmi rezolutně, že na tento útok bude muset reagovat.“

Není jistě sporu o tom, že Putinova odveta bude tvrdá až krutá – ať už má na mysli cokoli. Neměli bychom ale zapomínat na to, jakou psychologickou vzpruhou nejen pro ukrajinskou armádu, ale pro celý národ musela tato akce být.

Autor je komentátor Českého rozhlasu