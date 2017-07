Dravci v neprobádaném moři s uměním

„Je to jako příběh z divokých devadesátých let, kdy se otevřely hranice a lidé mohli začít oficiálně svobodně podnikat,“ pousmál se znalec trhu s uměním Jan Skřivánek, když jsme mu vyprávěli příběh padělaných obrazů, které na půdě Komerční banky nabízel dnes už bývalý bankéř. A obrazy nabízel mimo jiné i herečce Jiřině Bohdalové, jejím osobním bankéřem byl osm let, a to je asi i ten důvod, proč o pravosti obrazů nezapochybovala. Sloupek Praha 7:00 22. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za obraz Emila Filly s názvem Zátiší s dýmkou a hrozny zaplatila herečka Jiřina Bohdalová 1,95 milionu, jenže šlo o padělek | Zdroj: ČTK

Případ na sebe strhl okamžitě pozornost. Jak by ne - figuruje v něm známá osobnost, mluví se v něm o penězích a újmě, která zatím nebyla potrestána. To jsou motivy, které by mohl šikovný autor zpracovat nejenom jako úsměvnou anekdotu nebo napínavý thriller, ale třeba i jako sociální román, a určitě by o čtenáře nebyla nouze.

Happy end či alespoň katarze v tomto příběhu zatím ale chybí. Herečka podala trestní oznámení a čeká, jestli se jí vložená několikamilionová investice do umění vrátí zpět, bankéř údajně opustil hranice českého státu a prostřednictvím médií dostali občané vzkaz: Jestli chcete kupovat obrazy – třeba proto, že chcete uložit někde své vydělané peníze nebo si zkrášlit domov – stále je dost jiných lidí, kteří vás ošidí.

Sledují tok vašich financí, pak vám uvaří kávu v kanceláři ctihodného bankovního domu a špitnou, že vědí o možnosti, kam peníze bezpečně uložit. Třeba do nákupu krásného Kupky, Špály, Filly nebo dokonce Toyen. (Pozor, vážený čtenáři – tady pracuje fantazie pisatelky. Nebyla přitom, když bankéř obrazy nabízel, jistě ale ví, že právě zmínění umělci jsou na českém aukčním trhu hodně žádaní.)

O obchodu s padělanými uměleckými díly v Česku se příliš často nemluví a nepíše. Čas od času z hlubokého neprobádaného moře vykoukne kousek ledovce a po čase se zase zpátky zanoří. Přesto obchod s falzy v Česku pořád prosperuje. Není sice tak čilý jako v už zmiňovaných devadesátých letech, ale je.

Mezi Čechy není osvěta. Třeba v tom, že investice do umění znamená také práci – pídit se po informacích o díle, o prodávajícím, ale také třeba o lidech v institucích, které vydávají posudky na díla. Všechna tato zamlčovaná tajemství kolem obchodu s obrazy podvodnému jednání hodně svědčí.

A i když se podle slov Roberta Mečkovského, který se trhem s uměním zabývá řadu let a naši historku si se zájmem také vyslechl, situace postupně zlepšuje, určitě trh s umění v Česku není tak bezpečný, jako v jiných zemích západní Evropy. Proto pozor na dravce!