Útoky důchodce-teroristy souvisí i s protiuprchlickou propagandou

Bývalý elektrikář indoktrinovaný českou mediální a politickou hysterií byl posedlý strachem z možného příchodu migrantů. A tak se rozhodl konat.

Dvakrát pokácel stromy v okolí železničních tratí. Poprvé překřížila koleje olše na cestě mezi Turnovem–Všetaty a podruhé borovice u Bělé pod Bezdězem.

Do obou stromů narazily vlaky s cestujícími, ale naštěstí se nikomu nic nestalo. Záměrem jeho akcí bylo vytvořit dojem terorismu páchaného muslimy. Balda se také pokusil napodobit nápis „Allahu Akbar“, bohužel to ale dělal česky a latinkou. Dopisy, které měly působit výhrůžně, rozesílal do různých institucí i médií.

Ke svým činům se senior přiznal - dělal je, aby se společnost probudila a začala proti muslimům jednat. Dodal ale, že v době, kdy činy páchal, trpěl nutkavou představou, že nastane invaze muslimů na naše území. Fanoušek Okamurova SPD to prý četl všude kolem – na sociálních sítích, v programu své oblíbené strany a v médiích.

To, co Balda udělal, bylo bezesporu strašné. Avšak nazývat jeho činy šílenstvím mi nepřipadá správné – už jen proto, jak často k tomuto označení utíkáme, dopustí–li se nežádoucího chování někdo, s kým se kulturně nebo národnostně ztotožňujeme.

Ovzduší nenávisti

Za činy „osamocených bláznů“ bývají v Americe vydávány skoro všechny útoky z nenávisti spáchané bělochy. Připomenout můžeme třeba masakr v Charlestonu, za kterým stál Dylann Roof, nebo útok Stephena Paddocka, který postřílel přes 50 lidí z jedné ze střech v Las Vegas.

Média mají navíc tendenci se trestným činy nebělošských obyvatel věnovat mnohem důrazněji a podrobněji a útoky „bílých teroristů“ znevažovat.

V USA se na to zaměřila třeba Alabamská univerzita a v jednom ze svých výzkumů poukazuje na to, že islámský terorismus je mediálně zveličován, zatímco ten neislámský umenšován. Tím se samozřejmě zločiny z nenávisti páchané islamisty absolutně nesnižují, diskrepance v pozornosti, které se dopouštějí média, je ale skutečně problematická.

Zajímavě to – právě na příkladu Dylanna Roofa – dokládá text Anthei Butlerové, profesorky afrických studií na Pensylvánské univerzitě. Role médií a politiků je ale zajímavá i v případě pana Baldy.

Zahlcení českého mediálního a politického prostoru strašením z příchodu uprchlíků se u nás hned ze startu dostalo za hranice absurdity. O tom, jak vypadala řada mainstreamových médií v období před pár lety, se dá těžko mluvit jinak, než jako o protiuprchlické propagandě.

Svůj postoj k migraci nakonec vyostřily všechny politické strany a přejaly tak agendu SPD a někdy dokonce i Konvičkovců. I několik let po uplynutí hlavní vlny „uprchlické krize“ se objevili politici a političky, kteří v jedné z nejnudnějších a nejbezpečnějších zemí světa strašili islámem. Uprchlíci měli třeba v předvolebním období dotáhnout do Havířova, naštěstí se je místní buňka ČSSD chystala rázně zastavit.

Ve výčtu by se dalo pokračovat – média společně s politiky problém „migrace“ de facto vyrobili a spolu s tím atmosféru paranoi a permanentního strachu. Dopadla mimo jiné i na seniora z Mladoboleslavska. Za své činy je samozřejmě odpovědný sám.

Částečně jsou ale důsledkem ovzduší nenávisti a záměrných lží, které Českou republiku dokonale ovládly a ovládají dál. Očekávat, že se české politická a mediální scéna poučí, by ale bylo naivní. Vždycky totiž bude jednodušší udělat z Jaromíra Baldy jenom šílence a blázna.