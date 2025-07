Důchodce Zeman nepřestal prahnout po skalpu sociální demokracie

Pro sociální demokraty, kteří se koncem června zúčastnili autogramiády Miloše Zemana v Bohumíně, to musel být šok. Exprezident se zde pochlubil, že přiměl Janu Maláčovou a Kateřinu Konečnou, aby obnovily jednání o umístění několika kandidátů SOCDEM na kandidátkách komunistického hnutí Stačilo! 16:30 12. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman ve své kanceláři čeká na Petera Pellegriniho | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

O Zemanově činorodém intrikářství svědčí už sám fakt, že přítomní straníci se dozvěděli o novém kole srůstání sociální demokracie a komunistů o několik hodin dříve, než s tím přišla Jana Maláčová na předsednictvo strany.

Paradoxní nádech exprezidentovu sdělení pak dodala skutečnost, že se s ním vytasil zrovna v Bohumíně, kde si právě před třiceti lety Zemanova ČSSD odhlasovala zákaz politické spolupráce s komunisty, který vlastně nikdy nebyl zrušen.

Co je na obnovených námluvách SOCDEM s komunisty zvlášť odpuzující?

Právě ta míra cynismu a nestoudnosti, s níž několik figur ve vedení demokratické strany s téměř stopadesátiletou historií chystá její přeběhnutí do náruče antisystémové formace, usilující o vykuchání a posléze zničení liberální demokracie.

Nahánění do vod antisystému

Tandem Maláčová–Zaorálek bezostyšně bagatelizuje programové cíle Stačilo!, napěchované destruktivními záměry. Od vyvedení Česka z EU a NATO přes zrušení Senátu, zestátnění veřejnoprávních médií až po likvidaci nevládních, občanských organizací pomocí zákona o zahraničních agentech.

Sociální demokracie přitom měla ve svých silnějších obdobích znatelný podíl jak na našem přistoupení k EU, tak i na upevňování demokratických institucí v zemi.

A jsou pro ni zničující už samotné snahy o provázání s volební skrumáží komunistů a dalších nevyzpytatelných radikálů, usilujících o likvidaci toho, na čem se sociální demokraté státotvorně podíleli.

Miloš Zeman samozřejmě ví, že naháněním již tak skomírající SOCDEM do temných vod antisystému napomáhá k její definitivní likvidaci. To ale zcela zapadá do jeho posedlosti pomstou za pokoření před dvaadvaceti lety, kdy ho Špidlovo křídlo potopilo při první prezidentské kandidatuře.

Právě tehdy začal jako předčasný důchodce z Vysočiny upevňovat svou početnou a nevykořenitelnou pátou kolonu v ČSSD. Aby pak s její pomocí mohl jako dvojnásobný prezident soustředěně podvracet a ničit demokratický charakter strany.

Dovršení zvrhlých námluv

Je přitom příznačné, že osmdesátiletý exprezident by rád dovršil své pomstychtivé dílo ve spolupráci s Andrejem Babišem.

Právě Zeman prozradil v Bohumíně, že ho Babiš požádal, aby se pokusil přimět Maláčovou a Konečnou k novému kolu vyjednávání o připojení SOCDEM ke Stačilo!

A co tím šéf hnutí ANO sleduje? Právě úspěšné dovršení těchto zvrhlých námluv by umožnilo Babišovi poukazovat na kandidáty SOCDEM jako na možné a již vyzkoušené vládní spojence, pocházející z tradiční demokratické strany.

Což ale jen posiluje předpoklad, že celá tahle blamáž pod záštitou Miloše Zemana má jediný účel: propasírovat do sněmovny Janu Maláčovou s Lubomírem Zaorálkem.

Právě ti by jako někdejší členové vlády ANO měli už v předvolební kampani vyvolávat iluzi větší přijatelnosti jak hnutí Stačilo!, tak jeho případného spojenectví s Andrejem Babišem.

