Napravit resty po všech předchozích vládách není žádná legrace

Slibovala zastavit covid a karantény, zkrotit dluhy, nezvýšit daně, zpřehlednit zdravotnictví, provést důchodovou reformu, zastavit zdražování, zdostupnit bydlení, přidat do školství a vědy a měla spoustu dalších smělých plánů.

Válka na Ukrajině a z ní vyplývající krize tím trochu zamíchaly, přesto se vláda dále snaží si na svůj počáteční elán rozvzpomenout. A daří se jí to tak, že podle průzkumů je aktuálně nejhůře hodnocenou vládou od dob premiéra Nečase.

Mohlo by se třeba zdát, že to je právě těmi nepopulárními reformními kroky, které připravuje. Jenže ono toho zatím moc není kromě vzrušených diskusí.

Veřejnost je trochu znepokojena, ale vláda toho konkrétního moc zatím v ruce nemá. Je obtížné dělat reformy v krizi a také při nedostatku financí. A když vláda slibuje nezvyšovat daně a zároveň snižovat tempo zadlužování.

Za všechno odpovědná není

Možná je to v étosu toho původního reformního nadšení. Politikové pětikoalice se tvářili, jakoby předchozí vlády byly jen zmatené a líné, když se nepustily do potřebných přeměn. Stačí za to jen správně vzít a vše se bude rázem dařit.

Jenže ono to tak není. Předchozí vlády se do mnoha těžkostí nepouštěly právě proto, že každý krok byl v politicky minovém poli. Třeba ona nyní tak bouřlivě diskutovaná důchodová reforma, kterou každá vláda zatím slíbila a pak odložila. Jakým směrem se vlastně ubrat? Zvýšit odvody, když už tak jsou rozpočty občanů napjaté? A co se slibem, že se daně zvyšovat nebudou a toto je též daň.

Vláda se tak začala zaobírat zpomalením valorizace penzí a diskusemi o nějakém jiném nastavení některých parametrů. Jenže to více peněz na důchodovém účtu dlouhodobě nepřinese a i tak způsobí pnutí.

Nepopulární Nečasova vláda přišla před deseti lety s problematickým druhým pilířem důchodového pojištění, který chtěl vyvézt část důchodů do soukromých rukou, ale zároveň motivovat občany k dalšímu dobrovolnému spoření.

Nebylo to nic moc, ale bylo to alespoň něco. A nebylo to dohodnuto s opozicí, a zase proto pak bylo zrušeno. Současná vláda nemá ani jedno z toho. Stejné je to s bydlením, v jehož dostupnosti patří Česká republika k nejhorším v Evropě. Mávnutím nějakého kouzelného proutku se to jen tak změnit nedá.

Místo toho uniklo z ministerstva financí, že se připravuje změna daně z přidané hodnoty, která by mohla zvýšit sazbu třeba na knihy, noviny, časopisy, kulturní akce. Přínos minimální, možné riziko společenského propadu značné.

Do toho ekonomiku stále dusí drahé energie a paliva a vládě se to kromě významných slov nedaří zkrotit. Inflace též patří stále k nejvyšší v Evropě a vládní politikové spíše než činy na to reagují toužebnými nadějemi, že se to snad zase vrátí na přijatelnou úroveň.

Ano, je to tak, vláda není všemocná a nemůže mnohé věci ovlivnit. Ekonomika a světové otřesy se odehrávají zpravidla mimo pravomoc kabinetu malé země. Když ale byly nyní vládní strany v opozici, vinily předchozí vládu z odpovědnosti i za nakažlivost koronaviru.

Nyní jim to stejně vrací současná opozice zase třeba v otázce cen základních potravin. Přitom obě strany dobře vědí už z vlastní zkušenosti, že za všechno vláda přece jen odpovědná není.

Taková je ale politika, nekompromisní a nesentimentální. Do voleb zbývá ještě nějaký čas a bude zajisté záležet na míře tolik dnes skloňované komunikace. V té ale očividně není silná ani vláda, ani opozice, a to rovným dílem. Navenek i vůči sobě navzájem.

Autor je komentátor Českého rozhlasu