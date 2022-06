Stavět nový reaktor v Dukovanech? Klasické obří reaktory vyšly z módy

Nenápadně, jakoby mimoděk, se na veřejnost dostane čas od času zpráva, svědčící o tom, že i Česká republika jde v jaderné energetice přece jen s dobou: Jihočeský kraj například v těchto dnech oznámil, že spolu s ČEZem zakládá „jaderný park“ pro malé modulární reaktory. Ty jsou podstatně bezpečnější než klasické atomové elektrárny, nepotřebují k výrobě elektřiny pumpy a chladicí okruhy. Komentář Dukovany 13:37 3. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Fungují pasivně, bez zásahů zvenčí a při výpadku proudu se automaticky vypnou. Místo aby je dělníci stavěli na zelené louce, budou se sériově vyrábět v továrnách. Některé typy dokážou dokonce využít i vyhořelé jaderné palivo. Podle odborníků by jen existující jaderný odpad zásobil malé modulární reaktory palivem na stovky, ne-li tisíce let.

Praktické zkušenosti mají s touto technologií kromě Ruska, Číny a Indie ve Spojených státech a v Kanadě, a v západní Evropě především ve Francii. Ale také u nás, například v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži nebo ve strojírenské skupině Witkowitz. Všude se zatím jedná o prototypy. Se sériovou výrobou se původně nepočítalo dřív než za deset patnáct let.

Od 24. února je ale všechno jinak: bezprecedentním obsazením dvou atomových elektráren na Ukrajině předvedla ruská armáda světu, že klasické jaderné reaktory jsou zranitelné ze své podstaty. Představují nebezpečí už jen proto, že jadernou katastrofu v nich může spustit i kdejaký pomatený žoldák, který tam chtěl vlastně jen ukrást počítač pro manželku. Už proto lze předpokládat, že vývoj malých modulárních reaktorů půjde teď rychle dopředu.

Obří reaktory vyšly z módy

Další vzpruhou bude nepochybně záměr neodebírat ruský plyn. Malé modulární reaktory jsou totiž schopny dodávat jak proud, tak teplo.

Na jejich využití se už několik let důsledně připravuje Moravskoslezský kraj. Má k tomu vzhledem k úmyslu skončit v dohledné době s těžbou a spalováním uhlí pádné důvody. Takže už teď vybírá vhodné lokality pro malé modulární reaktory. Budou zapuštěny pod zem a stanou se na severní Moravě hlavním zdrojem tepla. A není vyloučeno, že k tomu dojde i dřív než kolem předpokládaného roku 2040.

Jen o něco málo jižněji má být tou dobou dostavěn nový blok v jaderné elektrárně Dukovany. Údajně za 180 miliard, ale už teď je vzhledem k pádící inflaci zřejmé, že je to jen zbožné přání. Přesto zahájil ČEZ letos v březnu na stavbu tendr. Jak by ne: platit to bude stát. Jasné přitom je – a kraje to na rozdíl od Prahy vědí – že klasické obří reaktory vyšly z módy už teď. Zbytečnější vyhazování peněz daňových poplatníků si snad ani nelze představit.

