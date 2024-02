Reaktory ve slevě: 3+1 zdarma

Když premiér Petr Fiala (ODS) před několika dny tento plán oznámil, šokovalo to veřejnost doma i v zahraničí, nikoli však ony tři jaderné koncerny, které se o zakázku ucházejí. Francouzský EDF, jihokorejský KHNP a americký Westinghouse měly od začátku za úkol zahrnout do svých nabídek nejen výstavbu jednoho jaderného reaktoru, ale nezávazně i dalších tří.

Westinghouse prý sice podmínky zakázky nesplnil, ale pokud své opomenutí napraví, může údajně zůstat ve hře. Uchazeči teď mají za úkol své nabídky dopracovat a musí si pospíšit. Vítěze chce vláda jmenovat do konce roku, první reaktor by se měl stavět od roku 2029 a k síti by měl být připojen o sedm let později.

Další tři reaktory mají následovat postupně. Množstevní sleva má činit 25 procent, takže jeden reaktor by byl de facto zadarmo.

Předpokládané náklady jdou přesto v korunách do bilionů. Výstavbu jednoho reaktoru odhadují zahraniční experti na více než dvacet miliard eur.

Česká vláda nicméně tvrdí, že český průmysl, a tudíž i státní pokladna, bude mít z projektu, který se na první pohled jeví až nepříčetně megalomansky, obrovský prospěch, protože zahraniční zájemci musí zapojit do výstavby a provozu reaktorů domácí firmy, a to minimálně z 60 procent.

Kde na to ale zdejší podniky budou brát lidi, když pokud jde o kvalifikované pracovníky, je pracovní trh vymetený do posledního smítka, vláda neřeší. Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček v novinách uvedl, že je těžké najít na trhu práce někoho vhodného, protože „celá generace odborníků odchází do důchodu“.

O moc lepší to není ani na odborných školách. Podle prezidenta Hospodářské komory není o energetiku takový zájem, „na základě kterého bychom byli schopni taková zařízení nejen postavit, ale také obsluhovat“.

Fata morgana

Jaroslav Míl, bývalý šéf ČEZu a někdejší vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, se obává, že vládní rozhodnutí stavět čtyři reaktory místo jednoho vnese do celého procesu prvek nestability a znevěrohodní ho.

Jde to i proti plánu rozvíjet technologii malých modulárních reaktorů, které by měly být k dispozici kolem roku 2030.

V Temelínu si už na ně rezervovali místo a najednou by měli počítat s tím, že se v areálu budou stavět ještě další dva bloky. A v neposlední řadě bude vláda muset najít pro novou situaci i jiný model financování, než je ten, se kterým se doposud počítalo.

Není tudíž vyloučeno ani to, že se z vidiny slev na obzoru nakonec stane fata morgana.

