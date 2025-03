Vláda nejprve přijala usnesení o zvýšení obranných výdajů na tři procenta HDP do roku 2030, o 0,2 procenta ročně. Poté premiér svolal schůzku všech zástupců parlamentních stran, aby o tom diskutovali.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Perknerová: Důležité věci neřeší psaníčka, ale večeře ve dvou

To se představitelů hnutí ANO a SPD dotklo. Odmítli koalici dělat křoví, jak uvedli. Šéf ANO napsal lídrovi Spolu otevřený dopis, v němž svůj postup zdůvodňuje. Nijak agresivně, spíš věcně.

Předseda ODS Babišovy argumenty nepřijal a sdělil, že jeho ani Tomia Okamuru bezpečnost České republiky nezajímá. V tu chvíli babišovci přitvrdili.

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová ve videu na TikToku nazvala Fialu „neuvěřitelným manipulátorem“.

Toto svoje označení zdůvodnila takto: „Parchant jeden. Tak on nejdřív schválí a vybubnuje výdaje na zbrojení na pět let dopředu a pak nás zve na schůzku, kde se chce, jakože bavit o financování naší obrany.“

Prezident se zachoval státnicky

A už to jelo, výčitky, že politická kultura narazila na své dno, odsudky populistické opozice, chvála ze strany příznivců ANO. Co se dělo mezitím?

Prezident Petr Pavel si pozval na Pražský hrad Andreje Babiše a hodinu s ním probíral aktuální mezinárodněpolitickou situaci. V tichosti, bez svědků a tiskových konferencí.

Tak se to totiž dělá, když jde skutečně o věc, nikoli o body v kampani. V debatě Deníku.cz Petr Pavel uvedl, že chtěl slyšet názory Andreje Babiše na současný vývoj ve vztahu Evropy a Spojených států, severoatlantickou vazbu, řešení války na Ukrajině a pozici České republiky, na zvýšení vlastní obranyschopnosti.

„Jsem připraven v takovém dialogu pokračovat s každým, kdo projeví alespoň elementární snahu najít nějaký společný prostor,“ konstatoval Pavel.

Na dotaz, zda ve stěžejních principech našli shodu, odvětil: „Andrej Babiš se na ty základní věci, o kterých jsem mluvil, dívá, když ne stejně, tak velice podobně. To vidím jako slibný začátek pro diskusi.“

7:10 Premiér bezpečnostní schůzku svolat musel. Sám ale tušil, že reakce opozice bude zamítavá, tvrdí politolog Číst článek

Věci, o kterých se nedisputuje

Psaníčka, v nichž se počítají vojáci, zbraňové systémy a popisuje vnitřní armádní dluh, nemají žádný smysl. To vše je záležitost detailní odborné debaty a finálního rozhodnutí příští vládní reprezentace.

Naopak podstatné je, aby se hlava státu, lídři koalice i opozice shodli na tom zásadním, tedy podpoře členství v NATO, posilování jejího evropského křídla a bezpodmínečném odsouzení agresora, jímž je Rusko.

Možná teď není k dispozici jednotné stanovisko k tomu, jak ho zastavit a na co má Evropa přistoupit, pokud dá Putin na stůl svoje mírové podmínky. Petr Pavel ale udělal státnický krok a s šéfem ANO a možným budoucím premiérem hledá cestu ke konsensu.

Straničtí politici jen mlátí prázdnou slámu. Neboť kdyby to Fiala a Babiš mysleli vážně, dají si někde bokem večeři a narovinu si řeknou, co je non ad disputandum a kde je volné pole pro výměnu předvolebních bodyčeků.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku