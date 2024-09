Důmyslná strategie ANO vs. Nejasné signály premiéra Fialy

Upřednostnili bychom většinový volební systém, ale když už máme poměrný, potřebujeme dostat od voličů tolik hlasů, abychom mohli vládnout sami nebo abychom nemohli být ostatními stranami obejiti. Zhruba takto shrnul už dřív Andrej Babiš strategii svého hnutí ANO. A vychází mu – těsnou vazbu s voliči dokázal navázat jako málokdo další. Komentář Praha 16:30 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když jde sestavit velkou koalici v klíčových krajích, které přitom také řeší rozpočet, školství či zdravotnictví, tak proč by to nešlo i v celostátním měřítku? | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

ANO se pečlivě připravilo i na kampaň před krajskými a senátními volbami. Nejprve vytasilo témata navazující na evropské volby – migraci, Green Deal, roli Česka v EU nebo vztah k válce na Ukrajině.

Potom přidalo závazek, že prostřednictvím krajů vrátí, co nám vzala Fialova vláda. A nakonec mu neublížily ani povodně, protože s nimi srdnatě bojovali i hejtmani a starostové z řad ANO.

Hnutí také mazaně rozdělilo úkoly. Z počátku bylo všude plno Babiše – v terénu, na plakátech i na sociálních sítích. Svou radikální rétorikou mobilizoval tvrdé voličské jádro ANO a získal si pozornost i části sympatizantů menších partají z okraje spektra. V závěru kampaně se ale Babiš stáhl.

V zájmu oslovení umírněných a středových voličů byl do popředí vysunut víc konsensuální šéf stínové vlády Karel Havlíček, který si dokonce dokázal v předvolební debatě na CNN Prima News v některých otázkách notovat i s místopředsedou ODS Martinem Kupkou.

Nic nebylo náhodné

Havlíčka doplnila ještě předsedkyně sněmovního klubu Alena Schillerová a společně se stali patrony méně známých členů ANO, kteří se ucházeli o hejtmanská křesla. Ani tady nenechalo hnutí nic náhodě.

Do čela mnoha kandidátek byli nasazeni četní poslanci a další tváře, na které jsme už zvyklí, čímž Babiš minimalizoval riziko, že se mu regionální reprezentanti vzdálí. On je naopak potřebuje ve své blízkosti.

Vždyť politici, kteří se v krajích umějí dohodnout například s ODS a zároveň zasedají v dolní parlamentní komoře, mohou zajistit obrušování hran i po sněmovních volbách.

Co kdyby se příští rok pro ANO ukázala jako výhodnější cesta spolupráce s občanskými demokraty i ve Strakově akademii? Potom by se mu hodilo prorážet vágní kampaň „antibabiš“ praktickými pozitivními zkušenostmi z krajů.

Těch budou mít babišovci na rozdávání. Vyhráli v deseti krajích ze 13. Na Pardubicku byli přesto ochotni přenechat v široké koalici hejtmanský post partnerům a ve Středočeském kraji spustili intenzivní námluvy s koalicí Spolu.

V dalších regionech, kde skončili první, buď zastupitelstvům jednoznačně dominují, anebo jsou v pozici, že bez nich nejde žádná koalice sestavit, a tudíž si mohou nárokovat hejtmanská křesla.

Námluvy s ODS už začaly

V Moravskoslezském kraji, kde by mohl Josef Bělica z hnutí ANO vytvořit jednobarevnou Radu, dokonce i tak láká ODS do koalice. Kraji by pokračování jejich spolupráce prospělo a ANO by mělo další trumf pro vyjednávání o budoucím kabinetu.

Vždy se totiž dá položit sugestivní řečnická otázka: Když jde sestavit velkou koalici v klíčových krajích, které přitom také řeší rozpočet, školství či zdravotnictví, tak proč by to nešlo i v celostátním měřítku?

Premiér Petr Fiala (ODS) není stoupencem podobného přístupu. V předvolebním rozhovoru pro TV Nova sice svým spolustraníkům pomohl výrokem, podle kterého v krajích nejde o ideové směřování, program a hodnoty, tak jako na vládní úrovni, ale po volbách dál tvrdí, že nemíní odevzdat zemi levici a populistům.

Na síti X k tomu dodal: „Mám jasnou představu, co musíme udělat pro to, abychom přesvědčili voliče, že plníme naše sliby a pracujeme pro ně.“

Jenže to jsou všechno jen nekonkrétní signály: zatímco ANO už dávno spustilo dobře promazaný stroj, ve kterém má své místo pečlivý marketing, razantní rétorika, ale i rozšiřování kontaktů na ty příslušníky vládního tábora, kteří se na rozdíl od Fialy babišovců neštítí.

Autor je politický analytik