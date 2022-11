Elektronická evidence tržeb v propadlišti dějin

A proklínané jak opozicí, tak značnou částí obchodníků a restauračních provozovatelů. Z nichž někteří dokonce předem vytočeně prohlašovali, že o každém vytočeném pivu záznam odesílat nemíní a radši příslovečně zavřou krám.

Babiš však za elektronickou evidenci tržeb bojoval s velkým zápalem, podobný jsme od něho možná zažili, jen když se hájíval ve sněmovně kvůli Čapímu hnízdu. I když věcné pochybnosti nad projektem částečně přetrvávaly, především, že přínos EET pro státní kasu není jednoznačný a vyžaduje víc administrativy, nakonec se věc rozběhla. A trucujících hospodských zas tolik nebylo.

Anebo si vzali EET jako záminku k ukončení málo výnosného provozu. Zatímco ostatní nakoupili příslušné mašinky, připojili se k internetu a také se ovšem napřed otřepali z Babišova paušálního nařčení z nepoctivosti. Jíž má EET učinit přítrž. Čemuž jakoby odpovídalo, že kontroly chodily hlavně do malých provozů a velké se nechávaly v klidu. Ke zvýšení popularity nepopulárního opatření vznikla poněkud fraškovitá účtenková loterie, dodatečně označená Nejvyšším kontrolním úřadem za spíš nadbytečnou.

Zánik bez fanfár

S velkou pompou spuštěná záležitost pak ovšem de facto vzala za své při covidovém lockdownu – pozastavením EET jakoby tehdy už Babišova vláda obchodníkům říkala: ano, víme, jak vás to zatěžuje, tak to teď v těžkých chvílích vypneme. Přičemž bylo více méně jasné, že zapnout EET se už v plném rozsahu nejspíš nepodaří.

A jakmile se po loňských volbách dostala k moci někdejší opozice, vetkla si za jeden z cílů EET, symbol babišovské éry, definitivně odpálit. A proces k tomu byl záhy spuštěn, provázen mohutnými obstrukcemi nejprve ještě v Babišově režii. Když ale došlo na podzimní druhé kolo, za zachování bojovala hlavně exministryně Schillerová; budoucí prezidentský kandidát jakoby u pádu svého dítěte asistovat nechtěl.

Nicméně pokud se nestane nic nepředvídaného, ještě před koncem týdne by ve třetím čtení dolní parlamentní komory měla elektronická evidence tržeb vstoupit do historie. Bez příslovečných fanfár. Tedy coby povinnost. A i kdyby do toho poslancům v pátek náhodou něco vlezlo, stane se tak při nejbližší příležitosti. Od toho vládní strany neustoupí ani o centimetr.

Autor je komentátor Českého rozhlasu