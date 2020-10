Epidemie zavřela úřady. Co vyřídite přes internet, a kde stát zaspal?

Bez ohledu na politická prohlášení je v Česku elektronická komunikaci mezi občany a úřady spíš v plenkách. Jenže v aktuální krizi zkrátka musíme pracovat s tím, co máme. Pokud jste zatím všechny úřední povinnosti řešili osobně na přepážce, tento text by vás měl zorientovat v základech. Komentář Internet 6:30 28. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Portál občana | Foto: Jan Cibulka

„Upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním,“ doporučila vláda v nařízení, kterým omezila otevírací dobu na úřadech. Bohužel už nepřišla žádná úprava zákonů, které by to občanům i úředníkům umožnila.



A jelikož lidé nechodí na úřad pro zábavu, ale protože musí, přijdou i teď. Třeba vyřídit ošetřovné na dítě nebo mimořádnou dotaci na úhradu nájemného. Akorát se jich bude v omezeném čase u přepážky tlačit víc. Pokud se návalu chcete vyhnout, musíte z českého pokusu o eGovernment (nóbl slovo pro formulář na internetu) vykřesat maximum.

A vy jste kdo?

Na internetu nikdo neví, že jste pes, praví starý vtip. Bohužel úřad potřebuje vědět, s kým komunikuje, takže se budete potřebovat nějak prokázat.

V analogovém světě je takovým průkazem vaše občanka, a pokud vám tu vaši vydali později než v červenci 2018, máte vzadu malý mosazný čip, který vám umožní komunikovat s úřady z pohodlí domova. Tedy pokud máte příslušnou čtečku čipových karet, administrátorské heslo ke svému počítači (na laptopu z práce to nejspíš nerozjedete) a potřebné programové vybavení. A taky jste si při přebírání dokladu nastavili PINy. Je jich jenom šest, konkrétně

DOK (Deblokační Osobní Kód),

IOK (Identifikační Osobní Kód),

PUK (PIN Unblocking Key),

PIN (Personal Identification Number),

QPIN (PIN pro kvalifikované elektronické podpisy),

BOK (Bezpečnostní Osobní Kód).

Pro názornost Správa základních registrů přichystala i obrázkové vysvětlení:

Přehledné schéma vztahů mezi PINy v elektronické občance. | Zdroj: https://info.eidentita.cz

Nutno dodat, že pokud si tímhle projdete, v tuzemském eGovernmenu už vás asi nic nepřekvapí. Nicméně existují i méně bolestivá řešení.

NIA ID A MojeID

Jednodušší je pořídit si online identitu, kterou si následně necháte na poště nebo úřadě potvrdit. Sice se nevyhnete cestě k přepážce, ale jde o jednorázový úkon, pak už budete úřední věci řešit online.

NIA ID (Národní bod pro Identifikaci a Autentizaci, úřady milují zkratky) provozuje přímo stát, a je to účet, do kterého se přihlašujete jménem, heslem a kódem ze SMSky. Založíte si ho na webu a následně ho ověříte na přepážce CzechPoint, kterou najdete na poštách nebo úřadech. Ověření probíhá tak, že předáte kód z internetu, ukážete občanku, podepíšete papír a máte hotovo (je to zadarmo).

Službu ověřené MojeID nedávno spustila organizace CZ.NIC, která se jinak stará o internetovou doménu s koncovkou .cz. Zase jde o účet založený na internetu, kromě jména a hesla budete potřebovat speciální USB klíč, nebo počítač s Windows 10, případně novější telefon s operačním systémem Android. Ověření účtu probíhá zase zdarma na přepážce CzechPoint, a kromě vyřizování úředních věcí se můžete účtem MojeID přihlašovat i v některých e-shopech, diskuzních fórech nebo městských knihovnách.

Kam s tím?

Když máte zřízené přístupové údaje, můžete se s nimi přihlásit do Portálu občana, kde máte k dispozici přichystané formuláře pro komunikaci s úřady. Kromě výpisů z nejrůznějších rejstříků (včetně toho s tresty) tu odbavíte podání pro finanční správu, správu sociálního zabezpečení nebo živnostenské úřady.

Taky se dozvíte, kolik vám ještě zbývá bodů na řidičském průkazu a kdy vám na tomhle i jiných dokladech končí platnost. A pokud vaše obec patří k těm osvíceným, můžete odtud vyřizovat i komunikaci s ní, nejčastěji jde o poplatky za odpad.

Na všechno ostatní je datová schránka

Asi tušíte, že život je širší než těch několik formulářů. Na většinu ostatních případů můžete použít datovou schránku, kterou si můžete na portálu občana zřídit. Jako bonus pak úřady budou mít povinnost vám psát jen tam a nebudete řešit, že vám pošťák zase hodil lísteček do schránky a vy musíte do fronty na poštu zjišťovat, co na vás čeká v té obálce s pruhem.



S datovou schránkou kromě výhod přichází i povinnost: musíte ji pravidelně vybírat, alespoň jednou za 10 dní. Pokud zapomenete, po 10 dnech se považuje obsílka za doručenou, bez ohledu na to, zda jste dopis četli, či ne. Naštěstí vám datová schránka jako upozornění pošle e-mail, tedy pokud si ho nastavíte.

...tedy na skoro všechno

Že se přes internet neprovdáte ani neoženíte vás asi nepřekvapí. Bohužel ani nepožádáte o nový řidičák, nezaregistrujete auto, a ani nepodepíšete převod bytu. O doklady tak stále musíte chodit žádat na přepážku, a pokud potřebujete úředně ověřený podpis, cestě na úřad, poštu nebo k notáři se taky nevyhnete. Na elektronické podepisování sice už pamatuje nový zákon o právu na digitální službu, ale až od února roku 2022 (ne, není to překlep), a ani řádící epidemie koronaviru na tom nic nezměnila.



Dřív snad začne fungovat komunikace s úřady skrze internetové bankovnictví, i tam si ale počkáme minimálně do příštího roku. A co dalšího přinese propojení státu s internetem, to se dozvíme také až v únoru, kdy ministerstvo vnitra zveřejní katalog chystaných služeb. Ty pak stát postupně zprovozní v horizontu čtyř let, tedy dlouho po odeznění epidemie. Doufejme.

