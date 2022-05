Ruské ministerstvo financí očekává, že HDP země za rok 2022 poklesne o 12 procent – to bude nejhorší výsledek od roku 1994. Ruský státní rozpočet jen za letošní duben přišel o 133 miliard rublů za neprodanou ropu a plyn. Tato čísla uvádí oficiální zpráva ruského ministerstva financí. Komentář Praha 16:30 15. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská měna výrazně oslabuje | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Přes tyto zasvěcené prognózy ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov už koncem dubna prohlásil, že Rusko sankční tlak Západu přestálo a „situace v zemi se stabilizuje“.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Libor Dvořák: Ekonomické sankce Rusko nepoloží, ale výrazně sníží kvalitu života

Před ním už „nejednoduché období strukturální transformace“, která umožní ruské ekonomice „vzdorovat všemožným výzvám“, avizovala šéfka ruské ústřední banky Elvíra Nabiullinová. Ruští ekonomové působící na amerických univerzitách jsou však poněkud jiného názoru.

Podle Olega Icchokiho z Kalifornské univerzity ruská ekonomika skutečně projde restrukturalizací srovnatelnou s obdobím 90. let. Výsledky se ovšem dostaví mnohem dřív. Tehdy se ruská ekonomika světu otevírala, kdežto dnes bude nucena projít procesem přesně opačným a jeho neblahé důsledky dolehnou už během půlroku až roku.

Rakety, opravy a platy vojáků. Rusko denně vydá za válku na Ukrajině devět set milionů dolarů Číst článek

Čínské subdodávky

A jak se to konkrétně projeví? Profesor Stanfordovy univerzity Ilja Segal upozorňuje na fakt, že „plodů globalizace dnes využívají prakticky všechny státy světa, jenže Rusko tak činilo v mnohem větší míře než kdokoli jiný, protože prodávalo své přírodní bohatství a všechno ostatní nakupovalo po celém světě“. To ovšem po věrolomném útoku na Ukrajinu do značné míry končí.

Ledacos nahradí „šedé dovozy“, které chybějící oficiálně nakupované technologické komponenty ze Západu nahradí. Profesor Konstantin Sonin z Chicagské univerzity ovšem upozorňuje, že se sníží nejen jejich kvantita, ale i kvalita. „Zatímco doposud jsme vyráběli dejme tomu padesát letadel ročně, teď jich vyrobíme dvacet, přičemž dráž.“

Podle Andreje Malenka z Michiganské univerzity se ruští producenti budou pokoušet adaptovat výrobní procesy tak, aby západní subdodávky nepotřebovali a nahradili je třeba čínskými. To se ovšem ne vždy bude dařit. Týká se to třeba technologií hlubinné těžby ropy a zemního plynu, které po světě vyrábí jen pár firem a jejichž produkce bude pro Rusko nedosažitelná. Ropa a plyn jsou přitom krví celé ruské ekonomiky.

Bylo by docela určitě bláhové, až hloupé se domnívat, že ekonomické sankce Rusko položí – to jistě ne. Sníží se ovšem jak výkonnost ruského průmyslu, tak i životní úroveň obyvatelstva, která ostatně vytrvale klesá už od roku 2012. A to Rusové bezesporu vidí neradi.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.