Česká ekonomika po covidové pandemii zaostává za výkonem ostatních unijních zemí. Máme nejhorší růst a také největší pokles spotřeby. Jinak řečeno, naše hospodářství moc neroste a lidé neutrácejí, protože zchudli. Ale proč? Proč jsme na tom hůř než zbytek unie? Komentář Praha 6:29 15. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koronavirovými uzávěrami jsme si poškodili ekonomiku (ilustrační foto) | Foto: Miloslav Hamřík | Zdroj: Český rozhlas

Na první pohled se nabízí vysvětlení, že jsme nezvládli koronavirovou pandemii. Tvrzení tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) že jsme „best in covid“, tedy nejlepší v covidu, se ukázalo tragicky pravdivé.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Marek Hudema: Ekonomická havárie

Koronavirovými uzávěrami jsme si poškodili ekonomiku a zároveň, protože přišly pozdě a byly špatně navržené, zemřela zbytečně spousta lidí. Jenže i jinde měly velké problémy a přitom jsou teď na tom líp. Dalším důvodem mohou být vysoké ceny energií a inflace. Jenže také s tím se museli vypořádat i jinde.

Spíše je možné, že se dostáváme do pasti středního příjmu a už to začíná být cítit. O co jde? Naše ekonomika spoléhá na využití levné pracovní síly a továren produkujících komponenty či montujících díly dohromady. Vedlo to k rostoucím výdělkům a bohatnutí společnosti.

Spolupráce státu a firem

Jenže když mzdy rostou, ztratí se výhoda levné pracovní síly, a montovna začíná být drahá. Hospodářství pak neroste jako dřív. Neprojeví se to okamžitě, ale postupně. Teď to například pociťují v Číně, kde na tohle nebezpečí odborníci upozorňovali už před více než deseti lety.

Obchodníci mají naději získat ušlý zisk při pandemii, případy by již ale mohly být promlčeny, říká advokát Číst článek

Nepříznivou situaci Česka navíc zhoršuje rostoucí vliv státu v ekonomice, který ovlivňuje i soukromý sektor prostřednictvím dotací. Spotřeba státu dlouhodobě roste a je možné, že vytlačuje soukromou spotřebu.

Jinak řečeno, stát zvyšuje ceny a tím prodražuje soukromé investice. Podniky raději akumulují zisky místo toho, aby je investovaly do inovací. Mzdy sice nedokáží stlačit na dříve velmi konkurenceschopnou úroveň, ale dokáží je udržet na úrovni, která je nenutí ke změně výroby.

Výsledkem je stagnace a uváznutí v pasti středního příjmu. Překonat to lze jen spoluprací státu a firem změnou celé ekonomiky. Že to jde, ukazuje třeba případ Singapuru či Jižní Koreje, které se pasti středního příjmu vyhnuly a jsou z nich teď úspěšné a bohaté ekonomiky.

Autor je komentátor Lidových novin.