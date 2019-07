Pokud se experti nepletou, pak je krize za dveřmi

Teď už je to vážné, už se nedá pochybovat. Návrat recese je za dveřmi, o tom svědčí takřka nezvratné důkazy. Přesněji by se dalo říci, že se s velkou pravděpodobností krize dočkáme do konce roku. Tak razantní tvrzení umožňují data o důvěře německých podnikatelů od agentury s názvem Ifo. Příliš se neliší od jiných zdrojů, jsou však radikálnější.

