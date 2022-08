Vlaštovka dobrých časů. Ceny už nerostou tak rychle, ale analytici stále trvají na temných předpovědích

V těžkých časech rychle rostoucích cen a napnutých rodinných rozpočtů přišla jedna dobrá zpráva. V červenci se sice inflace zvýšila na 17,5 procenta, to je ovšem pouze o tři desetiny více, než to bylo v červnu. Komentář Praha 6:29 12. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na inflační brzdu šlápla také vláda snížením spotřebních daní za benzín a motorovou naftu. Potíž je však v tom, že vládní opatření platí jen do srpna. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jinými slovy, cenový růst výrazně zpomalil a podle expertů Českého statistického úřadu byl nejpomalejší od února. Zároveň museli ekonomičtí analytici přiznat, že nikdo z nich takový vývoj nečekal. Teoreticky je tedy možné, že se cenový růst brzy úplně zastaví, případně začne zpomalovat. Doba vymknutá z kloubů se vrací k normálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Vlaštovka dobrých časů. Ceny už nerostou tak rychle

Byla by to pěkná vyhlídka, potíž je však v tom, že analytici trvají na svých temných předpovědích, jen se jejich naplnění odsunulo v čase.

Například experti Raiffeisen Bank vysvětlují neúspěch předpovědí tím, že se do cen ještě nepromítlo nejnovější zdražení energií. Dodavatelé sice zveřejnili nové ceníky, ovšem řada domácností využívá fixované ceny a zdražení bude nabíhat až do konce roku. To znamená, že se máme ještě na co těšit.

Na inflační brzdu šlápla také vláda snížením spotřebních daní za benzín a motorovou naftu. Potíž je však v tom, že vládní opatření platí jen do srpna. Cenový růst potravin a zvláště těch základních během července dále zrychloval, totéž platí pro automobily a některé služby včetně dovolených. Zažili jsme tedy jen dočasné zvolnění. Navíc se poměry ještě mohou zhoršit tím, že oslabí koruna a že se před zimou prohloubí potíže s dodávkami plynu.

Jedna vlaštovka jaro nedělá

Dobrá zpráva o klidnějších poměrech v oblasti cen se tedy jen stala odrazovým můstkem pro ještě temnější vize, jak budeme trpět a čerpat své poslední rezervy. Nechoďte na nás s pozitivními informacemi, vždyť vzbudí jen novou, ještě větší frustraci.

Ve skutečnosti není třeba temné předpovědi přeceňovat. Fakticky pouze popisují nejistotu, která zasáhla celý sektor byznysu. Rizika se ovšem nemusí naplnit. Například ceny energií jsou už tak přestřelené, že k nějaké korekci dojít musí.

Nehledě na to, že inflace není jednou z egyptských ran. Spotřebitelé se jí mohou bránit, konkrétně tím, že drahé zboží nebudou kupovat a předražené služby využívat. „Pokud není možné zvýšit výrobu, pak jediný způsob, jak ochladit růst cen, je utlumit poptávku,“ potvrdil v těchto dnech analytik Citi Bank Andrew Hollenhorst.

Češi to ostatně vědí, proto také pomalu škrtí svou spotřebu a obrat maloobchodu reálně klesá. Nejde to říci s jistotou, třeba ale obchodníci reagovali zpomalením cenového růstu právě na nižší poptávku. Přinejmenším tak zní logické vysvětlení faktu, že se snížily ceny zeleniny, lihovin a piva a meziroční cenový růst zmírnil dokonce u stavebních materiálů.

První vlaštovka neznamená, že zima skončila a že už nebude mrznout, dobrým znamením však zůstává určitě.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy