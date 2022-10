Vládní rozpočtové a daňové historky nepřinesou občanům nic dobrého

Měla by se daň z mimořádných zisků týkat už letoška, nebo bude platit až od roku 2023? Na tom se koalice domluvila na schůzce v úterý a někteří přímí účastníci tvrdí, že už letos, ale rovněž přítomný ministr financí Zbyněk Stanjura zase že až příští rok. Tyhle zmatečné výroky způsobily, že se z pražské burzy kvůli poklesu cen akcií dotčených firem vypařilo přes 30 miliard korun. A tahanice ještě neskončila. Komentář Praha 16:30 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva ministr financí Zbyněk Stanjura, premiér Petr Fiala a ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka | Foto: Petr Horník | Zdroj: Právo / Profimedia

Byla by to humorná scénka, kdyby okolnosti nebyly tragické. Vláda Petra Fialy od prvních dní honí tři zajíce, přičemž chytit může nanejvýš dva. Chce pomáhat lidem v krizích, konsolidovat státní finance a nezvyšovat daně.

Zkraje roku to vypadalo, že nebude nijak zvlášť podporovat domácnosti a firmy. Jenže pak přišla válka, vyletěly ceny energií a opozice kabinet kritizovala, že „nepomáhá našim lidem“.

Vláda tedy pomáhat začala – plošně a draze, což vystřelilo schodek letošního státního rozpočtu na 375 miliard. Ten na příští rok, o němž se začne ve sněmovně jednat ve středu, počítá s rozdílem mezi příjmy a výdaji 295 miliard a rozpočtové výhledy až do konce vládního mandátu jsou na úrovni 300 miliard.

Nechali tedy ministři utéct zajíce s cedulkou „Chceme stát, který nežije na dluh“?

Daňová reformu státu

Jen pro představu – asi 97 procent všech příjmů státu se musí vyplatit jako tak zvané mandatorní výdaje, tedy ze zákona – na důchody, platby za státní zdravotní pojištěnce, na úrocích ze státního dluhu a tak dál. Na všechno ostatní – od investic až po aktuální pomoc domácnostem a firmám – si stát musí půjčovat.

Kdyby se náhodou chtěl kabinet vrátit ke svému hlavnímu slibu dát jakž takž do pořádku státní finance a nezrušit přitom pomoc, musel by zvednout příjmy, tedy daně, nebo dramaticky osekat velké výdaje – na vzdělávání, zdravotnictví a na důchody. Premiér Petr Fiala nicméně v televizi NOVA řekl jasně: „Daně zvyšovat nebudeme. Tečka.“

Co by dělali ekonomové – ti zleva i zprava, členové i nečlenové vládního poradního NERVu? Zčásti a v upravené podobě by vrátili daně z příjmu před rok 2020, kdy je rukou společnou a nerozdílnou snížila ODS a Babišovo ANO – pomohlo to především bohatším lidem a stát to každý rok přijde na 100 miliard.

Zvýšit by se mohly daně z nemovitostí (nejnižší mezi zeměmi OECD), daně pro OSVČ by se měly přiblížit zdanění zaměstnanců, uvažuje se o zrušení podpory hypoték, životního pojištění a penzijního připojištění... Experti navrhují zvýšení spotřebních daní z cigaret a alkoholu, zrušení výjimky u tichého vína, jiné danění firem, zdanění dividend plynoucích do zahraničí nebo zrušení daňového zvýhodnění stravenek.

V hospodářsky logickém a sociálně ohleduplném celku by taková daňová reforma státu přinesla – propočty se různí podle mixu a sazeb – od 140 do 200 miliard ročně. Strukturální deficit, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji státu nesouvisející s aktuálními krizemi, je přitom 220 miliard.

Národní ekonomická rada vlády předloží ministrům svůj první návrh v listopadu. Zatím to vypadá jako zbytečná práce, protože premiér Fiala ve zmíněném rozhovoru řekl, že potřebné peníze vláda získá dočasnou válečnou daní a zavedením antibyrokratického balíčku.

Byla by to humorná historka, kdyby okolnosti nebyly tragické.

Autor je zástupce šéfredaktora deníku Právo