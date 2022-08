Desetkrát dražší elektřina. Jak k tomu mohlo dojít?

Silová elektřina se na burzách prodává za desetinásobek proti cenám, za jaké byla k mání před covidovou krizí. Pokud to vydrží nějakou dobu, může se na účtech domácností objevit částka 25 korun za kilowatthodinu, tedy pětinásobek toho, co jsme byli zvyklí platit. Na první pohled to nedává žádný smysl.

Komentář Praha 6:29 18. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít