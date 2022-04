Nájezdník Musk a kuřáci trávy z Twitteru

Vizionář Elon Musk se postaral o malé odreagování hráčů na akciových trzích od tíže války na Ukrajině. V centru pozornosti krom nedávného otevření megafabriky Tesly u Berlína stanul jeho pokus převzít Twitter. Nebo alespoň hra na něj, protože ještě není úplně jasné, co tato komedie znamená. Los Angeles 13:36 21. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakladatel automobilky Tesla Elon Musk | Foto: Patrick Pleul | Zdroj: Reuters

O co šlo. Musk počátkem dubna ohlásil – kde jinde než na twitteru – že koupil za tři miliardy dolarů devítiprocentní podíl v této sociální síti. S vedením firmy se vzápětí domluvil na tom, že nastoupí do správní rady Twitteru.

Mimochodem tato šestnáct let stará sociální síť má čtvrt miliardy uživatelů, ale vlastníkům ještě nevydělala skoro nic. Ostatně Muskova Tesla, nejhodnotnější automobilka na světě, na tom není zas o tolik lépe.

Jenže v den, kdy měl být nástup do správní rady potvrzen, to Musk na svém twitterovém účtu odvolal, aniž by vysvětlil, co se stalo. Šéf Twitteru vzkázal, že pro firmu to je lepší a naznačil, že miliardář je poněkud nevypočitatelný. Vysvětlením může být to, že jako aktivní funkcionář by mohl mít ve firmě podíl jen do patnácti procent.

Této verzi nahrává fakt, že Musk prohlásil, že nákupem malého podílu v Twitteru to nekončí a hodlá ovládnout celou firmu za nějakých 42 miliard dolarů. Stávající akcionáři firmy, kam patří třeba obří fond Vanguard či saúdskoarabský princ bin Tálal, mu vzkázali, že ani omylem, protože hodnota firmy je údajně mnohem větší.

Hlavní komunikační kanál

Boj se dostal do poněkud absurdní roviny. Musk ohlásil nepřátelský nájezd. Vedení Twitteru kontrovalo, že aktivuje opatření, takzvanou jedovou pilulku.

To znamená, že pokud nepřátelský nájezdník, rozumějme Musk, získá ve firmě určitý vyšší podíl, například patnáct procent, všichni ostatní akcionáři kromě nájezdníka budou mít možnost levně navýšit své akciové podíly na dvojnásobek. Tím podíl „nepřítele“ klesne na polovinu. To jde opakovat donekonečna.

Mimochodem, Twitter si neodpustil vtip v Muskově stylu. Akcie, které stávající akcionáři mohou takto případně získat, mají mít hodnotu 420 dolarů za kus. 420 je slangový výraz pro kuřáka marihuany, odkazuje k 20. dubnu, kdy drogová subkultura neoficiálně slaví den „trávy“. Prostě takový vztyčený prostředníček.

Jakkoli silácky to celé vypadá, jde o výkop a pokud má k obchodu dojít, obě strany se budou muset domluvit. Proč chce majitel Tesly a nejbohatší člověk světa získat podíl v uvedené sociální síti, je trochu záhadou. Sám napsal, že chce hájit svobodu slova a příslušně změnit algoritmy Twitteru. I pro něj by to ale byl drahý koníček.

Musk, ač je jeho majetek odhadován na čtvrt bilionu dolarů, celkem nerad utrácí ze svého. Navíc to jsou v jeho případě trochu vyhozené peníze, protože jestli je někdo králem Twitteru, je to Musk. Má jeden z nejcennějších účtu s 80 miliony sledujících, což je víc než většina celebrit.

Dávno jej používá jako svůj hlavní komunikační kanál – během lockdownu skrze svůj účet hýbal kryptoměnami i cenami akcií Tesly v miliardových vlnách. Díky tomu, že se z něj na Twitteru stala globální celebrita číslo jedna, šetří obrovské peníze na marketing a má s jinými podnikateli a miliardáři nesouměřitelný vliv.

Bojem s akcionáři Twitteru se Musk opět zviditelnil – mimochodem on sám na nákupu akcií okamžitě vydělal přes miliardu, protože po oznámení, že je koupil, jejich cena o dvacet procent vzrostla.

Pokud by Musk ale Twitter skutečně koupil, výhra to nemusí být. Sociální síť je jeho médium. A mnozí miliardáři, kteří si mysleli, že nákupem médií si pomůžou, se už spálili. Lidé takovým médiím totiž minimálně ve vztahu k majiteli přestávají věřit.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz