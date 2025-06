Emigranti z RF aneb Rusko je otrocký zvěřinec

Občané Ruské federace, kteří uprchli ze země po zahájení války proti Ukrajině, si stále více uvědomují, že je už nespojuje s těmi, kteří v Rusku zůstali, nic kromě jazyka, kterým mluví. Sociologická agentura Levada Center, kterou Kreml ocejchoval jako cizího agenta, nedávno zjistila, že 60 procent Rusů zastává názor, že je třeba otevřeně podporovat jakoukoli politiku své země, i tu, kterou považují za nesprávnou. Komentář Moskva 16:30 21. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rudé náměstí v Moskvě (archivní foto) | Zdroj: Shutterstock | ©

Ruští emigranti na to zírají z dálky s úžasem a pobouřením. Novinář Anton Rubin chtěl zjistit, jak reagují bývalí krajané na případ ekologické aktivistky a malířky Iriny Izmajlovové.

Byla odsouzena k 20 letům vězení za vlastizradu v podobě pomoci cizímu státu v protiruských aktivitách, skladování a výrobě výbušnin.

Základem rozsudku byl fakt, že při domovní prohlídce u ní bezpečnostní složky našly 0,25 g triacetontriperoxidu. Tajná služba FSB prohlásila, že se chystala syntetizovat větší množství triacetontriperoxidu „za účelem předání neznámým osobám prostřednictvím skrýše“ a použití v „diverzních aktivitách“.

Agresivita a nenávist

Rubin se zeptal někdejších krajanů, co o tom soudí. „Lidé psali, že si to zasloužila, že zrádci se nemají zavírat, ale střílet a podobně. Nikdo se ani nepokusil zjistit, za co, na základě jakého obvinění, jaké byly důkazy (nebyly žádné). Prostě zvířecí krutost vůči člověku, kterého předtím neznali,“ popsal své zkušenosti.

A dodal: „Pokusil jsem se to vysvětlit. Spadla na mě lavina nenávisti, obvinění a slov převzatých z televizní propagandy.“

Největší šok zažil, když se zmínil o devíti ukrajinských dětech, které ruská raketa zabila na hřišti v Kryvém Rogu: „,Podsvinče se nesmí překrmovat a nesmí se odkládat porážka,‘ odpověděla mi laskavá ruská žena Xenie.“

Rubin svůj post na Telegramu uzavřel slovy: „Promiňte, ale tohle není země, to je zvěřinec. Ti, kteří odešli, se tam nikdy nevrátí. Protože laskavá ruská žena Xenie tam určitě zůstane navždy.“

Sociolog Igor Ejdman žije v Německu a soudí, že v této zemi a v jiných evropských zemích lidé jsou obecně méně agresivní a náchylní k násilí, nejsou tak zlí, závistiví a chamtiví jako v Rusku.

Morální tupost

„V Rusku jsem potkal mnoho skvělých lidí…, ale vždy byli spíše bílými vránami. Společnost je atomizovaná, lidé jsou většinou zbaveni empatie k těm, které vnímají jako cizí... Právě proto většina Rusů projevuje takovou morální tupost vůči agresi své země proti Ukrajině, krvavému teroru proti Ukrajincům,“ napsal Ejdman na Telegramu.

Dodal, že nevěří v překrásné Rusko budoucnosti, alespoň v dohledné době.

„Není třeba prodávat tento mýtus naivním Evropanům, lepší je pomáhat Ukrajině a pobízet Evropu, aby silou (jinak to nejde) zlomila páteř Putinově agresi. Pak se země, ve které jsme se narodili, na dlouho stane bezpečnou pro své okolí a přestane ohrožovat svět jadernou katastrofou. To je mnohem důležitější cíl než pokus o záchranu národa z otroctví, který sám většinově neprojevuje touhu se z něj zachránit,“ uzavřel Ejdman.

Autor je komentátor serveru novinky.cz