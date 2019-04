Macronova chůze před voliči na visutém laně

A to původní premiéru ohlášenou na pondělí minulého týdne ještě odložil po ničivém požáru národní památky, katedrály Notre-Dame v Paříži.

Dlouhá lhůta neposloužila pouze k oddechovému času, během něhož pravidelné sobotní manifestace postupně ztrácely na původní síle, prezident ji zároveň využil k dialogu s veřejností, kdy lidé při řadě debat mohli vyjádřit své názory, starosti a obavy.

Kontakt s voliči je však jen polovina úkolu politiků, tou druhou je odpovědět na očekávání a navrhnout řešení. Emmanuel Macron své představy vyložil během dvouhodinové tiskové konference v Elysejském paláci, která v jeho dosavadní komunikační strategii představuje kvalitativní obrat.

Podobný veřejný test pravidelně sice podstupovali všichni jeho předchůdci v prezidentském úřadě během V. republiky, ale Emmanuel Macron si na něj až dosud, tedy takřka dva roky od svého volebního vítězství, nenašel čas.

Nižší daně a růst důchodů

Jeho základní vzkaz zní: Naslouchám a budu naslouchat vašim obavám a zároveň jsem přesvědčen, že je potřeba dotáhnout a prosadit základní změny, které jsem sliboval ve svém volebním programu, protože bez nich se život ve Francii nezlepší.

Jako vždy, zádrhel se skrývá v detailu. Většina lidí, kteří loni v listopadu vyrazili ve žlutých vestách, aby zablokovali kruhové objezdy francouzských silnic, si stěžovala na rostoucí životní náklady, a proto k jejich základním požadavkům patřilo snížení daní. Tomuto volání Emmanuel Macron vychází v různých ohledech vstříc, stejně jako sociálně slabým chce pomoci indexací nejnižších penzí.

Nižší daně a růst důchodů však znamenají nižší příjmy do rozpočtu a vyšší výdaje státu. Rozpor má překlenout manévr, kdy se sice nezvýší oficiální hranice odchodu do důchodu, ale zpřísní se požadavek počtu odpracovaných let a zvýhodní ti, kdo si penzi začnou vybírat později.

I tak však bude mít Francie dost starostí dodržet limit rozpočtového schodku ve výši tří procent hrubého národního důchodu. Nyní jí pomáhá postupné snižování nezaměstnanosti, které však může zastavit ohlašované zpomalení ekonomik v Evropě.

Odezva na Macronovu tiskovou konferenci tak má dvojí podobu. Podle okamžitých průzkumů 60 procent Francouzů prezident svým vystoupením nepřesvědčil a zhruba stejný počet si myslí, že toto vystoupení nepředstavuje změnu kursu, který nastolil při nástupu do úřadu. Jeho politika bude nadále chůzí na visutém laně.