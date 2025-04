Empatie kontra entropie

„Empatická civilizace“, tak nazval Jeremy Rifkin, známý americký sociolog, ekonom a autor řady bestsellerů svou knihu, vydanou v roce 2009. Je přesvědčen, že je to právě empatie, vcítění se do osudů druhých, co v tomto století internetu a komunikačních technologií zásadně změní obraz člověka. Rozhodující ale je, zda tohoto globálního vědomí dosáhneme dřív, než zničíme planetu svou agresivitou a egoismem, jež vývoj empatie od počátku provázejí. Komentář Praha 16:30 19. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvouletá Madlenka, pro kterou se shání dárce kostní dřeně | Zdroj: Darujzivot.cz

Ten zázrak se už jednou stal: Bylo to 24. prosince 1914, kdy ve Vlámsku leželi na dohled proti sobě v rozblácených zákopech plných krys desetitisíce německých a britských vojáků.

A když ti němečtí začali během vánočního příměří sborově zpívat svou tradiční „Stille Nacht“, odměnili je Britové potleskem a spustili svou vánoční „First Noel“. Nakonec desetitisíce vojáků z obou stran opustily zákopy a v „zemi nikoho“ si vzájemně potřásaly rukama, vyměňovaly si cigarety, ukazovaly fotky svých rodin, vtipkovaly o absurditě válek.

Ještě před pár hodinami nepřátelé, chystali se po rozednění spontánně zorganizovat fotbalové utkání. To už se o tom ale dozvěděli štábní důstojníci a bylo po příměří. A čtyři roky poté i po první světové válce, která si vyžádala skoro deset milionů životů.

Těžko se najde člověk, kterého by tenhle příběh nezasáhl. Je o vojácích, kteří se prostě rozhodli chovat se lidsky. Kteří byli schopni se vzájemně vcítit do svých osudů.

Podle Rifkina je to právě láska a soucit, co lidem přináší pohodu, co utužuje sociální vazby a vnáší do života radost. Jednoduše proto, že to odpovídá té pravé, té normální podstatě lidské existence. A považujeme-li její stinné stránky za patologické, pak proto, že prostě normální nejsou. Není normální pustošit sousední zemi, vraždit její obyvatelstvo a odvlékat děti do zajetí. Není normální vyhrožovat lidem jadernou apokalypsou. Není normální vnášet do společnosti chaos a nejistotu.

A jakkoli to na první pohled vypadá, že tohle všechno v dnešním světě převažuje, realita není tak zlá: stačilo svěřit se na sociálních sítích, že malá Madlenka naléhavě potřebuje transplantaci kostní dřeně, aby se během jednoho měsíce zapsalo do registru nových dárců na sedm a půl tisíce lidí. A to je jen poslední z mnoha předchozích příběhů, svědčících o tom, že empatie má snad přece jen naději vyhrát.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu