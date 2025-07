‚Energeťáky‘ opravdu nejsou pro děti. Hrozí poruchy spánku, úzkosti, srdeční problémy i obezita

Těsně před schválením se v Poslanecké sněmovně zasekl zákon, který měl upravit prodej energetických nápojů dětem. Podílela se na něm především poslankyně Martina Ochodnická (TOP 09), ale návrh zákona získal podporu napříč politickým spektrem, vláda ho schválila v listopadu 2024. Už od počátečních debat vyvolává v Česku ale rozsáhlé diskuze, proti se pochopitelně staví prodejci „energeťáků“. Komentář Praha 16:30 9. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít energetické nápoje | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Není se co divit: Počet dětí a dospívajících, kteří nápoje konzumují na pravidelné bázi, stále stoupá. Vždyť kdo z nás někdy náhodou ve večerce nebo supermarketu nenarazil na děti, kupující si křiklavě barevné plechovky?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Apolena Rychlíková: Poruchy spánku, úzkosti, srdeční problémy i obezita. „Energeťáky“ opravdu nejsou pro děti

Energetické nápoje se zkrátka staly běžnou součástí života mnoha teenagerů – prodávají se volně, jsou levné, chuťově atraktivní a působí jako „rychlá náplast“ na únavu. Odborníci se shodují, že právě dospívající tělo a mozek jsou vůči jejich účinkům nejzranitelnější.

Jen u nás pije energetické nápoje podle české části mezinárodní studie nejméně dvakrát týdně pětina dětí ve věku 11 až 15 let. Je jich zhruba 70 tisíc, v roce 2018 to bylo 40 tisíc až 50 tisíc lidí. Na trhu je asi 200 typů těchto nápojů obsahujících kofein.

Dětem opravdu škodí

Právě vysoký obsah kofeinu může u dětí způsobovat srdeční potíže – od zvýšeného krevního tlaku až po nebezpečné arytmie, zejména u dětí s dosud neodhalenými zdravotními predispozicemi.

24:18 Regulujme energy drinky jako cigarety, volá Richterová. Haas: Nechme to na každém Číst článek

Kromě fyzického zatížení působí nápoje negativně i na psychiku: Systematický přehled studií z roku 2024 ukázal souvislost mezi pravidelnou konzumací „energeťáků“ a výskytem úzkostí, depresí, poruch spánku či dokonce sebevražedného chování.

Kofein obsažený v těchto nápojích navíc významně narušuje spánkový režim. Děti pak čelí chronické únavě, což může snižovat jejich školní výkon i psychickou odolnost. Další riziko představuje vysoký obsah cukru a kyselin, které přispívají k obezitě, poruchám metabolismu a zubnímu kazu.

V neposlední řadě pak hrozí i vznik závislosti. I proto se doporučuje energetické nápoje u dětí maximálně regulovat. Zároveň spolu s tím děti edukovat: Musí vědět, proč by něco takového vůbec neměly pít.

Proč přivíráme oči?

Je škoda, že se zákon u nás zatím nepodařilo prosadit. Je jasné, že lobbistické skupiny se proti němu budou stavět a je stejně tak jasné, že se bude strašit dalšími omezeními – třeba sladkých nápojů nebo cukrovinek.

Zákaz prodeje energetických nápojů dětem podpořila vláda. Výborný zmínil jejich nežádoucí účinky Číst článek

Nic z toho by však nemělo znamenat, že budeme dále přivírat oči nad konzumací škodlivých nápojů dětmi a ohánět se u toho osobní svobodou a rodičovskými právy.

Skutečně tu někdo věří, že rodiče mají stoprocentní dohled nad tím, co jejich děti konzumují? A pokud ano, proč tedy zákonem omezujeme jiné věci, typicky alkohol nebo nikotin u dětí a dospívajících do 18 let?

Ano, energetické nápoje nepředstavují tak velké riziko, ale představují významné riziko z hlediska zdraví dětí a mladistvých. Je úplně v pořádku, že to stát chce řešit na legislativní úrovni.

Místo toho, abychom se pořád dokola ptali, jestli tím náhodou někoho neomezujeme, měli bychom se zabývat tím, co děláme pro to, aby děti vyrůstaly ve zdravějším prostředí.

Energetické nápoje do dětského jídelníčku jednoduše nepatří. Skutečně tu nejde o démonizaci jednoho výrobku, ale o schopnost státu říct, že některé věci mají mít jasné hranice. Tato patří mezi ně.

Autorka je šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found