Jenže i v době před energetickou krizí tu byli lidé, kteří se s energetickou chudobou potýkali. Zpravidla se jednalo o sociálně slabší domácnosti či jednotlivce. Ale zatímco v roce 2020 bylo v Česku 770 tisíc lidí, kteří měli v oblasti energetiky různé problémy, dnes jich je neuvěřitelných 1,3 milionu.

Apolena Rychlíková: Energetická chudoba trápí 1,3 milionu Čechů. Nejvíce ohrožené jsou skupiny, které jsou zranitelné i v jiných oblastech

Nejnovější data k energetické chudobě přinesl projekt ministerstva práce a sociálních věcí Podpora sociálního bydlení a zpracovali je analytici z Platformy pro sociální bydlení a Za bydlení ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.

Z analýzy Energetická chudoba 2023 mimo jiné vyplývá, že extrémní energetická chudoba dopadá na 440 tisíc osob, které mají velmi vysoký podíl výdajů na příjmech, nemohou dostatečně vytápět byt nebo je trápí dluhy na energiích.

Nepřekvapí, že nejhůře tato krize opět dopadá na skupiny, které jsou zranitelné i všude jinde: děti, senioři, lidé v invalidním důchodu, samoživitelky či chudé rodiny. Tito lidé jsou také ohrožení ztrátou domova, která se k energetické chudobě může vázat – například v situaci, kdy se hromadí dluhy.

Nejbohatší vydělali

Podle nejnovějších dat Eurostatu je Česko zemí, kde se za elektřinu platí vůbec nejvyšší částky v rámci celé Evropské unie – pokud zohledníme odlišnou kupní sílu v jednotlivých státech. A spolu s Nizozemskem jsme také zaznamenali největší nárůst cen za elektřinu, v Holandsku to bylo 86 procent, u nás celých 83.

Pro domácnosti, které poslední roky drtila pádivá inflace a s ní všeobecné zdražování základních potřeb, je to další rána do už tak dost napjatých rozpočtů. To vše v situaci, kdy na stejné krizi zbohatli ti nejbohatší.

Dvě největší české tradingové společnosti z oblasti energetiky v roce 2022 zaznamenaly bezprecedentní nárůst zisků, zhruba desetkrát vyšší než v předchozích letech před krizí. Sev.en Commodities Pavla Tykače vydělala téměř 23,7 miliardy korun, EP Commodities z EPH Daniela Křetínského zase 19,5 miliardy.

Když nám předseda vlády Petr Fiala (ODS) kdysi oznámil, že „všichni zchudneme”, zapomněl dodat, že část podnikatelské elity naopak dobře vydělá.

A mezitím, co se počet lidí, kteří si doma ani nemají za co zatopit, téměř zdvojnásobil, dvěma z nejbohatších Čechů skokově rostly zisky a pak ještě z obavy ze zavedení mimořádné daně přesunuli většinu tradingových aktivit mimo své české firmy a začali mnohem více obchodovat přes firmy zahraniční.

Autorka je publicistka a dokumentaristka.