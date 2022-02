Každé zdražení energií na účet státu, žádají lidumilové

Plyn, elektřina i teplo zdražují z důvodů, které mají původ mimo Českou republiku. Plyn se stal nástrojem agresivní politiky Ruska, oživení po pandemické krizi zvýšilo cenu ropy, větrné elektrárny v Severním moři se netočí, jak by měly, zdražily ceny povolenek pro uhelné elektrárny.

Na nic z toho neměly tuzemské rodiny ani podnikatelé vliv, přesto budou muset platit, podle odhadu ministerstva průmyslu v průměru o 50 procent víc, tedy v řádu tisíců korun měsíčně.

Tím vznikly obavy, že se až milion domácností dostane do existenčních problémů, že malé a střední firmy začnou krachovat. Tomu se žádná česká vláda neodváží oponovat, ovšem kabinet Petra Fialy (ODS) se přece jen drží zpátky.

Menším firmám slíbil záruky na půjčky, těm největším uhradí cenu povolenek a občany vyzval, ať v případě nutnosti požádají o příspěvek na bydlení. Nárok má každý, kdo za bydlení zaplatí víc než 30 procent svých příjmů, v případě Pražanů pětatřicet.

Model komunismus

Tím si ovšem Fialovi ministři naběhli. Z opozičních lavic zazněly rozhořčené stížnosti, že taková pomoc je příliš malá a pro příjemce ponižující. Budou totiž muset zajít na pracovní úřad a tam vyplnit složité formuláře.

„My opravdu máme pochopení pro to, že pro lidi není přijatelné sedět v čekárně na úřadu práce vedle lidí, kteří třeba dávky zneužívají,“ uvedla místopředsedkyně sněmovny Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO.

Tento výrok je na celém příběhu nejpozoruhodnější. Obsahuje totiž přesvědčení, že každý občan má nárok na státní podporu vždycky, když se jeho finanční poměry zhoršují. Tato podpora má být plošná – jak ukazuje současný návrh, ať stát zruší u energií daň z přidané hodnoty.

Proti tomu lze namítnout, že většina rodin podporu nepotřebuje, protože i zvýšené poplatky za energii uhradí bez velkých komplikací. Zároveň bývá zvykem, že dospělí lidé své problémy řeší sami.

Někdo se může dostat do nezvladatelných potíží, tomu pak náleží podpora a nemusí se nechat urážet podezřením, že dávky zneužívá. V aktuálním případě přitom není jisté, kolik rodin se skutečně dostane do vážných potíží, když mírná zima může spotřebu energií srazit o čtvrtinu.

Byl by to divný svět, ve kterém by měl každý, i ten nejbohatší nárok na podporu, když by bylo ohroženo uspokojování jeho potřeb. Dříve se takovému modelu říkalo komunismus, samotní komunisté byli ovšem do té míry rozumní, že tento ideál umístili do blíže neurčené budoucnosti.

