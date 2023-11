Julie Hrstková: Má vláda podpořit průmysl?

Šokem se pak toto sdělení stalo ve chvíli, když Energetický regulační úřad navrhnul, že by regulovaná složka ceny měla v příštím roce zdražit domácnostem o 71 procent, některým firmám dokonce až o více než 200 procent. Což vypadá úplně jinak než ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou avizované zdražení do deseti procent.

Nepomohla ani uklidňující slova premiéra Petra Fialy, že elektřina oproti letošku nezdraží, protože na rozdíl od státní regulované ta tržní, neregulovaná, část ceny zlevňuje. Což se ale týká pouze domácností a navíc nutno dodat, že letošní cena byla a je historicky nejvyšší. Takže i když zůstane v příštím roce stejná, nebo její cena stoupne jen o slibované málo, stále zůstane z pohledu domácností drahá.

V případě energeticky náročných provozů ale celkové zdražení může dosáhnout 20 i 30 procent. Což je dost.

V bludném kruhu voleb a slibů

Rostoucí ceny energie na světových trzích už před dvěma lety přiměly některé firmy k přesunu do zahraničí. Firmy, které stále ještě podnikají v Česku, dostaly loni od státu vysokou podporu a letos ji chtějí vyjednat znovu.

Argumentují tím, že by nakonec byly jediné nejen v rámci Evropy, které by byly nuceny čelit tak vysokým cenám. Další zhoršení konkurenceschopnosti by pak nutilo další firmy k převodu výroby do zahraničí.

Vláda přislíbila firmám jednání. Otázkou je, co přesně podnikovému sektoru může slíbit. Její výchozí pozice není dobrá. Státní finance jsou i přes chystanou konsolidaci hluboce ztrátové. Dotace, kam patří i příspěvek na obnovitelné zdroje, se měly stát a také staly vlajkovou lodí úspor, jejich znovuzavedení by dál vedlo k erozi důvěry vládě, která je už teď extrémně nízká.

Na druhou stranu česká ekonomika je založená na průmyslu i proto, že jsou vlády vůči němu extrémně dlouhodobě vstřícné. Ať už z pohledu daní či přímé podpory podnikání. Zvýšení firemních daní, které přináší konsolidační balíček pro příští rok, kombinaci se zdražením regulované části cen energií znamená dvojitý zásah, který se řady firem dotkne.

Vláda ale nemá velký prostor pro ústupovou strategii, přesto lze očekávat, že pár miliard na dotace těm nejpostiženějším firmám zřejmě nakonec najde. Otázkou ovšem je, co dál, zda dává strategie permanentní podpory slabých nějaký smysl.

Česko vsadilo na průmysl a také zahraniční investory. Každoročně politici upozorňují na odliv dividend do zahraničí, k letošnímu rekordnímu číslu se zřejmě přidá i nižší míra reinvestic.

Což znamená, že Česko nemá co nového nabídnout – infrastruktura je stále mizerná a trh práce vyčerpaný. Přechod na vzdělanostní ekonomiku, o které politici i ekonomové tak rádi hovořili před několika lety, se vytratil do ztracena a problémy v českém školství naznačují, že se nic takového ani nechystá.

Česká ekonomika i nadále nabízí zaměstnání, která nevyžadují vysokou kvalifikaci, zůstává v pasti nízkých mezd. Spolu s úsporným chováním domácností, které drahé energie dál podpoří, tato kombinace vede k propadu hrubého domácího produktu. Česká ekonomika je jediná, která se nedostala ani na úroveň před pandemií.

Odchod energeticky náročných odvětví nemusí být katastrofou. Ideální by ovšem bylo tento typ průmyslu nahradit intelektuálně náročnými pracovními příležitostmi. To sice nelze udělat z roku na rok, nicméně může alespoň existovat nějaká vize, které obory chce vláda v budoucnosti podporovat.

Zatím nic takového neexistuje a ani se nechytá, politici jsou ztraceni v bludném kruhu permanentních voleb a předvolebních slibů. Což je výhledově daleko horší než drahá energie.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin