Slovensko se v těchto dnech potýká s nákazou kulhavky a slintavky. Rakousko kvůli tomu zavedlo na hranicích se Slovenskem a Maďarskem zákaz dovozu živých zvířat, ale i čerstvých produktů z nich. Má jít o hovězí dobytek, prasata i ovce. Podobná opatření přijala i Česká republika, takže se ze Slovenska nesmí dovážet tepelně neopracované masné výrobky. Komentář Praha 16:30 30. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovensko se v těchto dnech potýká s nákazou kulhavky a slintavky | Zdroj: TASR / Profimedia

Na česko-slovenských hranicích také probíhají kontroly nákladních aut. Vláda v Bratislavě kvůli tomu vyhlásila mimořádnou situaci a mnozí to už začali srovnávat s opatřeními, která byla přijatá kdysi během covidu. Takže na farmy s výskytem nákazy pošta nedoručuje zásilky. Zavřeny byly všechny zoologické zahrady a zrušeny byly prodeje zvířat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamila Pešeková: Epidemie slintavky a kulhavky ukazuje, že když se to hodí, je EU Slovensku dobrá

Radikální postup vedoucí k likvidaci nakažených zvířat, ale vyvolává první odpor. Už se totiž ozvali farmáři s požadavkem, aby se nelikvidovala všechna zdravá zvířata v okruhu tří kilometrů od ohnisek nákazy. Dávají najevo, že kroky, které podnikly úřady, jsou z jejich pohledu příliš přísné.

Jejich jménem promluvil také poslanec za Hlas Branislav Becík, který je zároveň županem Nitranského kraje, zasaženého nákazou nejvíc. Becík mluvil o citovém vztahu farmářů ke zvířatům. Jenomže tak, jak tomu bylo v časech pandemie, je i nyní v zájmu celého Slovenska zastavit šíření nákazy co nejdřív. V opačném případě by to mohlo mít pro místní zemědělce nedozírné následky.

Národně-státní zájmy Slovenska

Obzvlášť varovný je příklad z Británie, kterou zachvátila kulhavka a slintavka před 25 lety. Právě tomuto černému scénáři se chce Slovensko vyhnout. Kvůli nákaze může čelit slovenské zemědělství i celé hospodářství v budoucnu skutečně velkým problémům.

Česko zakazuje dovoz krmiv a steliv ze Slovenska a Maďarska. Veterináři chtějí bránit přenosu slintavky Číst článek

Ministr zemědělství Richard Takáč už nyní vyčíslil škody v desítkách milionů eur. Také premiér Robert Fico uvedl, že nákaza je ohrožením národně-státních zájmů Slovenska. Hned v první dny, kdy se slintavka a kulhavka potvrdila, na Slovensko přijeli evropští odborníci, aby sledovali situaci na místě a případně odhadli výšku kompenzací za vzniklé škody, které bude třeba vyplatit.

Na to aktuálně spoléhá i slovenská vláda. Jinými slovy přesně ta vláda, která jindy Evropskou unii a její orgány kritizuje za všechno možné, především ale za to, že chce údajně omezovat suverenitu členských států.

Že by teď aktuální krize dokázala pohled Ficovy vlády na Komisi změnit, je asi málo pravděpodobné. Ale až finanční pomoc z Bruselu na Slovensko dorazí, nemělo by se to přejít mlčením a brát to jako samozřejmost. Naopak, tím víc je o ní potřeba hovořit.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu