Nemá valný smysl, aby Ledecká jela do Špindlu

Fanoušky to bude mrzet, vždyť olympijská vítězka se mohla poprvé od triumfu z Koreje ukázat v závodě na českém svahu. Ale přiznejme si, že fanoušci jsou jedním z mála důvodů, proč by mohla Ledecká riskovat celkové vítězství ve Světovém poháru na snowboardu. Komentář Špindlerův Mlýn, Praha 11:14 25. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Foto: Marco Trovati | Zdroj: ČTK/AP

Tady máte tři důvody, proč by se do Krkonoš mohla vydat. Zaprvé fanoušci – vnímá je, jsou pro ni velkou podporou a hodně si jich váží. Po každém závodě, třebaže se jí nedaří, na ni stále čekají. Ať je to Německo, Itálie nebo Švédsko, vždy se se všemi vyfotí, všem se podepíše.

Ledecká si vyzkoušela snowboardovou trať pro příští olympiádu, v paralelním obřím slalomu skončila druhá Číst článek

Zadruhé je to její domov. Odmala tam trávila zimu v rodinném sídle. Taková chvilka klidu je vždy příjemná, když trávíte sezonu po hotelech, vždyť má za sebou cestu Itálie → Německo → Švédsko → Korea → Čína a teď ji možná čeká Rusko.

A zatřetí – marketingové důvody. Světový pohár ve Svatém Petru organizuje společnost Sport Invest, která zároveň Ledeckou zastupuje. Pro ni a její sponzory by to samozřejmě bylo ideální, kdyby se před domácími fanoušky postavila na trať. A ještě lépe, kdyby měla nějaký úspěch! Ale tady už se spíš začínáme dostávat k důvodům, proč do Špindlu nejet…

Křišťálový glóbus

Na programu je v pátek obří slalom, v sobotu slalom. Ani jedno z toho není její silná disciplína, takže by se jen stěží dostala mezi třicet nejlepších, které postoupí do druhého kola.

Dále - ona sama už mi vlastně do očí řekla, že má jiný program. Ptal jsem se jí na mistrovství světa, co plánuje dál. Odpověděla: „Teď pojedu do Koreje, pak Čína - oboje na snowboardu. Pak je cestou zpátky logické se zastavit na lyžích v Soči. A pak asi Scuol.“ I když se její program často mění, mám zkušenost, že ona sama to ví většinou přesně.

Ano – švýcarská vesnička Scuol, ležící kousek od hranic s Rakouskem, ji zajímá víc než Špindlerův mlýn. 9. března, tedy v sobotu, kdy je v Krkonoších na programu slalom, se tam jede Světový pohár na snowboardu. Ester Ledecká vede díky výsledkům ve zmíněné Koreji a v Číně průběžné pořadí a může počtvrté v řadě ovládnout celkovou klasifikaci paralelních disciplín.

Pardon, Špindle. Tohle je výš …

Sci-fi návod

Slyšel jsem zajímavou teorii. Ve čtvrtek by Ledecká jela od 10 hodin a 30 minut dopoledne obří slalom. Velmi pravděpodobně by nepostoupila, takže by hned poté mohla nasednout do auta a odjet do Scuolu. Tam není žádný povinný trénink, takže by přijela jen na závod, který začíná v sobotu ve 13:30. Dorazila by v noci, a zvládla by se tak i vyspat.

Zadal jsem si to do mapy. Cesta od vleku k vleku na trase Svatý Petr – Scuol je autem na 8 hodin a 25 minut nonstop.

Nemá cenu honit dva zajíce. Zvláště, když ten jeden může být křišťálový.